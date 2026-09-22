Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-140 5133005412
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722876
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
53х33х19
Вес, кг.
4.2
Описание товара Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-140 5133005412
Воздуходувка Ryobi ONE+ 18В RY18BLA-140 5133005412 используется для сдувания листьев, травы и другого легкого садового мусора. Изделие предназначено для использования только вне помещений, в сухом, хорошо освещенном месте. Модель отличается не большими весом и габаритами, благодаря чему идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми. Питание от аккумулятора позволяет проводить работу вдали от источника электросети.
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Воздуходувка Ryobi ONE+ 18В RY18BLA-140 5133005412 используется для сдувания листьев, травы и другого легкого садового мусора. Изделие предназначено для использования только вне помещений, в сухом, хорошо освещенном месте. Модель отличается не большими весом и габаритами, благодаря чему идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми. Питание от аккумулятора позволяет проводить работу вдали от источника электросети.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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