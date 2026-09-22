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Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550

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Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 1
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 2
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 3
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 4
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 5
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 6
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
36
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 1
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 2
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 3
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 4
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 5
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 6
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722873
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, кг.
1.6

Описание товара Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550

Аккумулятор для электроинструмента Ryobi - это надежный и мощный источник энергии для ваших устройств, обеспечивающий долгую и бесперебойную работу. Этот аккумулятор, произведенный в Китае, обладает современными характеристиками и идеально подходит для различных задач. Особенности аккумулятора: - **Тип**: Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор, который славится своей эффективностью и долговечностью. Литий-ионная технология обеспечивает высокую производительность и устойчивость к саморазряду. - **Напряжение**: 36 В, что гарантирует стабильную мощность и высокую эффективность в работе с различными инструментами Ryobi. - **Вес**: 1,42 кг. Легкий и компактный, этот аккумулятор не будет значительной нагрузкой, обеспечивая максимальное удобство использования. - **Тип крепления**: Слайдер, который обеспечивает быструю и надежную фиксацию аккумулятора на инструменте, облегчая замену и установку. Этот аккумулятор станет незаменимым помощником для профессионалов и любителей, обеспечивая высокую производительность и продолжительный срок службы ваших электроинструментов Ryobi. Совместимость с широким спектром устройств делает его универсальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.



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Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
36
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор для электроинструмента Ryobi - это надежный и мощный источник энергии для ваших устройств, обеспечивающий долгую и бесперебойную работу. Этот аккумулятор, произведенный в Китае, обладает современными характеристиками и идеально подходит для различных задач. Особенности аккумулятора: - **Тип**: Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор, который славится своей эффективностью и долговечностью. Литий-ионная технология обеспечивает высокую производительность и устойчивость к саморазряду. - **Напряжение**: 36 В, что гарантирует стабильную мощность и высокую эффективность в работе с различными инструментами Ryobi. - **Вес**: 1,42 кг. Легкий и компактный, этот аккумулятор не будет значительной нагрузкой, обеспечивая максимальное удобство использования. - **Тип крепления**: Слайдер, который обеспечивает быструю и надежную фиксацию аккумулятора на инструменте, облегчая замену и установку. Этот аккумулятор станет незаменимым помощником для профессионалов и любителей, обеспечивая высокую производительность и продолжительный срок службы ваших электроинструментов Ryobi. Совместимость с широким спектром устройств делает его универсальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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