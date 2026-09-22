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Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
36
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722873
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Описание товара Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550
Аккумулятор для электроинструмента Ryobi - это надежный и мощный источник энергии для ваших устройств, обеспечивающий долгую и бесперебойную работу. Этот аккумулятор, произведенный в Китае, обладает современными характеристиками и идеально подходит для различных задач.
Особенности аккумулятора:
- **Тип**: Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор, который славится своей эффективностью и долговечностью. Литий-ионная технология обеспечивает высокую производительность и устойчивость к саморазряду.
- **Напряжение**: 36 В, что гарантирует стабильную мощность и высокую эффективность в работе с различными инструментами Ryobi.
- **Вес**: 1,42 кг. Легкий и компактный, этот аккумулятор не будет значительной нагрузкой, обеспечивая максимальное удобство использования.
- **Тип крепления**: Слайдер, который обеспечивает быструю и надежную фиксацию аккумулятора на инструменте, облегчая замену и установку.
Этот аккумулятор станет незаменимым помощником для профессионалов и любителей, обеспечивая высокую производительность и продолжительный срок службы ваших электроинструментов Ryobi. Совместимость с широким спектром устройств делает его универсальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
Аккумулятор для электроинструмента Ryobi - это надежный и мощный источник энергии для ваших устройств, обеспечивающий долгую и бесперебойную работу. Этот аккумулятор, произведенный в Китае, обладает современными характеристиками и идеально подходит для различных задач.
Особенности аккумулятора:
- **Тип**: Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор, который славится своей эффективностью и долговечностью. Литий-ионная технология обеспечивает высокую производительность и устойчивость к саморазряду.
- **Напряжение**: 36 В, что гарантирует стабильную мощность и высокую эффективность в работе с различными инструментами Ryobi.
- **Вес**: 1,42 кг. Легкий и компактный, этот аккумулятор не будет значительной нагрузкой, обеспечивая максимальное удобство использования.
- **Тип крепления**: Слайдер, который обеспечивает быструю и надежную фиксацию аккумулятора на инструменте, облегчая замену и установку.
Этот аккумулятор станет незаменимым помощником для профессионалов и любителей, обеспечивая высокую производительность и продолжительный срок службы ваших электроинструментов Ryobi. Совместимость с широким спектром устройств делает его универсальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B50B 5133005550 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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