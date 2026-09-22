Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722856
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторез электрический
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
500
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х23х20
Вес, кг.
4.2
Описание товара Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795
Кусторезы ручные Ryobi представляют собой эффективный инструмент для ухода за садом, предназначенный для легкости и точности в работе с кустарниками и живыми изгородями. Оборудованный двусторонними лезвиями, сделанными из высококачественной стали, данный кусторез обеспечивает чистый и аккуратный срез, что способствует здоровому росту растений.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кусторез электрический
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
500
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Кусторезы ручные Ryobi представляют собой эффективный инструмент для ухода за садом, предназначенный для легкости и точности в работе с кустарниками и живыми изгородями. Оборудованный двусторонними лезвиями, сделанными из высококачественной стали, данный кусторез обеспечивает чистый и аккуратный срез, что способствует здоровому росту растений.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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