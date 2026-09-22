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Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 купить с доставкой в Москве
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Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795

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Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 - фото 1
Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 - фото 2
Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 - фото 3
Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 - фото 4
Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
500
  • Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 - фото 1
  • Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 - фото 2
  • Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 - фото 3
  • Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 - фото 4
  • Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722856
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Кусторез электрический
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
500
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х23х20
Вес, кг.
4.2

Описание товара Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795

Кусторезы ручные Ryobi представляют собой эффективный инструмент для ухода за садом, предназначенный для легкости и точности в работе с кустарниками и живыми изгородями. Оборудованный двусторонними лезвиями, сделанными из высококачественной стали, данный кусторез обеспечивает чистый и аккуратный срез, что способствует здоровому росту растений.

Отзывы о товаре Кусторез электрический Ryobi 500Вт RHT5150 5133002795




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Кусторез электрический
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
500
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторезы ручные Ryobi представляют собой эффективный инструмент для ухода за садом, предназначенный для легкости и точности в работе с кустарниками и живыми изгородями. Оборудованный двусторонними лезвиями, сделанными из высококачественной стали, данный кусторез обеспечивает чистый и аккуратный срез, что способствует здоровому росту растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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