Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип инструмента
аккумуляторный
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
550
Аккумулятор в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722854
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип инструмента
аккумуляторный
Телескопические рукоятки
Нет
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
550
Материал рукояток
пластик
Аккумулятор в комплекте
нет
Емкость аккумулятора, мАч
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.26х0.19
Вес, кг.
4.19
Описание товара Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161
Кусторезы ручные Ryobi — это надежный и эффективный инструмент для ухода за вашим садом. Они оснащены двусторонними лезвиями из высококачественной стали, что обеспечивает чистый и точный рез. Эргономичные рукоятки выполнены из прочного пластика, что гарантирует комфортное и безопасное использование даже при длительной работе. Этот аккумуляторный кусторез от бренда Ryobi сочетает в себе мобильность и высокую производительность, позволяя свободно перемещаться по участку без необходимости в электрических кабелях. Ideальный выбор для тех, кто ценит комфорт и качество в садовых работах.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип инструмента
аккумуляторный
Телескопические рукоятки
Нет
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
550
Материал рукояток
пластик
Аккумулятор в комплекте
нет
Емкость аккумулятора, мАч
1300
Страна производитель
Китай
Кусторезы ручные Ryobi — это надежный и эффективный инструмент для ухода за вашим садом. Они оснащены двусторонними лезвиями из высококачественной стали, что обеспечивает чистый и точный рез. Эргономичные рукоятки выполнены из прочного пластика, что гарантирует комфортное и безопасное использование даже при длительной работе. Этот аккумуляторный кусторез от бренда Ryobi сочетает в себе мобильность и высокую производительность, позволяя свободно перемещаться по участку без необходимости в электрических кабелях. Ideальный выбор для тех, кто ценит комфорт и качество в садовых работах.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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