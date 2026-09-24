Шина для пилы DeWalt DT20665-QZ

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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722706
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Максимальная производительность и чистота реза при работе с садовым инструментом — пильная цепь DEWALT DT20665-QZ в комплекте с шиной 30 см обеспечивает идеальное сочетание скорости и надежности для обрезки сучьев, валки небольших деревьев и распиловки дров. Этот набор с шагом цепи 3/8" и шириной паза 1,1 мм (45 звеньев) специально разработан для легких электрических и аккумуляторных пил, гарантируя низкий уровень вибрации и плавный ход без рывков. Высококачественная сталь с прецизионной заточкой каждого зуба остается острой на протяжении всего срока службы, а продуманная геометрия звеньев эффективно отводит опилки, предотвращая заклинивание. С DEWALT DT20665-QZ вы получаете готовое к работе решение "шина + цепь", которое экономит ваше время и обеспечивает аккуратный спил веток любой толщины.
Преимущества
Максимальная производительность и чистота реза при работе с садовым инструментом — пильная цепь DEWALT DT20665-QZ в комплекте с шиной 30 см обеспечивает идеальное сочетание скорости и надежности для обрезки сучьев, валки небольших деревьев и распиловки дров. Этот набор с шагом цепи 3/8" и шириной паза 1,1 мм (45 звеньев) специально разработан для легких электрических и аккумуляторных пил, гарантируя низкий уровень вибрации и плавный ход без рывков. Высококачественная сталь с прецизионной заточкой каждого зуба остается острой на протяжении всего срока службы, а продуманная геометрия звеньев эффективно отводит опилки, предотвращая заклинивание. С DEWALT DT20665-QZ вы получаете готовое к работе решение "шина + цепь", которое экономит ваше время и обеспечивает аккуратный спил веток любой толщины.
Преимущества
Шина для пилы DeWalt DT20665-QZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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