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Шина для пилы DeWalt DT20665-QZ купить с доставкой в Москве
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Шина для пилы DeWalt DT20665-QZ

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Шина для пилы DeWalt DT20665-QZ - фото 1
Шина для пилы DeWalt DT20665-QZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шина для пилы DeWalt DT20665-QZ - фото 1
  • Шина для пилы DeWalt DT20665-QZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722706
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Характеристики

Бренд
deWalt
Шаг цепи
38"
Количество звеньев цепи
45
Ширина, мм
130
Высота, мм
600
Длина, мм
305
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х13х1
Вес, г.
570

Описание товара Шина для пилы DeWalt DT20665-QZ

Максимальная производительность и чистота реза при работе с садовым инструментом — пильная цепь DEWALT DT20665-QZ в комплекте с шиной 30 см обеспечивает идеальное сочетание скорости и надежности для обрезки сучьев, валки небольших деревьев и распиловки дров. Этот набор с шагом цепи 3/8" и шириной паза 1,1 мм (45 звеньев) специально разработан для легких электрических и аккумуляторных пил, гарантируя низкий уровень вибрации и плавный ход без рывков. Высококачественная сталь с прецизионной заточкой каждого зуба остается острой на протяжении всего срока службы, а продуманная геометрия звеньев эффективно отводит опилки, предотвращая заклинивание. С DEWALT DT20665-QZ вы получаете готовое к работе решение "шина + цепь", которое экономит ваше время и обеспечивает аккуратный спил веток любой толщины. Преимущества



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Отзывы о товаре Шина для пилы DeWalt DT20665-QZ




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Шаг цепи
38"
Количество звеньев цепи
45
Ширина, мм
130
Высота, мм
600
Длина, мм
305
Страна производитель
Китай
Описание
Максимальная производительность и чистота реза при работе с садовым инструментом — пильная цепь DEWALT DT20665-QZ в комплекте с шиной 30 см обеспечивает идеальное сочетание скорости и надежности для обрезки сучьев, валки небольших деревьев и распиловки дров. Этот набор с шагом цепи 3/8" и шириной паза 1,1 мм (45 звеньев) специально разработан для легких электрических и аккумуляторных пил, гарантируя низкий уровень вибрации и плавный ход без рывков. Высококачественная сталь с прецизионной заточкой каждого зуба остается острой на протяжении всего срока службы, а продуманная геометрия звеньев эффективно отводит опилки, предотвращая заклинивание. С DEWALT DT20665-QZ вы получаете готовое к работе решение "шина + цепь", которое экономит ваше время и обеспечивает аккуратный спил веток любой толщины. Преимущества


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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