Реноватор DeWalt DCS353D2-QW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
реноватор
Возможности
подключение к пылесосу
Кейс в комплекте
да
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722656
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
реноватор
Возможности
подключение к пылесосу
Кейс в комплекте
да
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Реноватор DeWalt DCS353D2-QW
Аккумуляторный многофункциональный инструмент DEWALT DCS355 используется для выполнения работ по шлифованию и резке материалов. Оборудован бесщеточным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Смена и регулировка насадок производится без вспомогательных принадлежностей. Светодиодная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных местах. Предусмотрена блокировка от случайного включения.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
реноватор
Возможности
подключение к пылесосу
Кейс в комплекте
да
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный многофункциональный инструмент DEWALT DCS355 используется для выполнения работ по шлифованию и резке материалов. Оборудован бесщеточным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Смена и регулировка насадок производится без вспомогательных принадлежностей. Светодиодная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных местах. Предусмотрена блокировка от случайного включения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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