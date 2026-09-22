Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик с колесами инструментальный
Комплектация
ящик, органайзер, тележка, упаковка
Материал
алюминий, пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43.5
Высота, см
69.1
Длина, м
51.2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722646
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Описание товара Набор ящиков для инструментов DeWalt DWST83411-1
Тележка инструментальная DeWalt TSTAK DWST83411-1 - это уникальное сочетание функциональности и стиля.
Тележка изготовлена из прочного комбинированного материала - алюминия и пластика. Это обеспечивает ей долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Тележка оснащена тремя отсеками, что позволяет удобно разместить все необходимые инструменты и аксессуары. Металлический замок обеспечивает безопасность и сохранность содержимого.
Ручка для переноски делает тележку удобной для перемещения по рабочей площадке.
Трансформерность тележки позволяет использовать ее как ящик или тележку. Это дает возможность выбрать наиболее удобный вариант для конкретной задачи.
Желтый и черный цвета тележки придают ей стильный и современный вид.
Обратите внимание, что для полного понимания всех возможностей и особенностей тележки инструментальной DeWalt TSTAK DWST83411-1 рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя на сайте производителя.
Тележка инструментальная DeWalt TSTAK DWST83411-1 - это уникальное сочетание функциональности и стиля.
Тележка изготовлена из прочного комбинированного материала - алюминия и пластика. Это обеспечивает ей долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Тележка оснащена тремя отсеками, что позволяет удобно разместить все необходимые инструменты и аксессуары. Металлический замок обеспечивает безопасность и сохранность содержимого.
Ручка для переноски делает тележку удобной для перемещения по рабочей площадке.
Трансформерность тележки позволяет использовать ее как ящик или тележку. Это дает возможность выбрать наиболее удобный вариант для конкретной задачи.
Желтый и черный цвета тележки придают ей стильный и современный вид.
Обратите внимание, что для полного понимания всех возможностей и особенностей тележки инструментальной DeWalt TSTAK DWST83411-1 рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя на сайте производителя.
Набор ящиков для инструментов DeWalt DWST83411-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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