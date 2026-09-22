Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B
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Характеристики
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Оптическое увеличение
1000x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722533
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Чехол/сумка в комплекте
Да
Комплектация
бинокулярная насадка, предметный столик, конденсор Аббе, объектив (4 шт.), окуляр (WF 10х/18 мм - 2 шт.), светофильтр (синий ? 32 мм), кабель питания, чехол, шестигранный ключ (2 мм), флакон (с иммерсионным маслом), руководство по эксплуатации, упаковка
Особенности
на 4 объектива
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Оптическое увеличение
1000x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
340x185x340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х26
Вес, кг.
4.9
Описание товара Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B
Бинокулярный микроскоп для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Увеличение в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительной оптикой 20х-2000х. Конденсорный светодиодный осветитель. Механизм Soft Motion. В комплекте 4 объектива.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Чехол/сумка в комплекте
Да
Комплектация
бинокулярная насадка, предметный столик, конденсор Аббе, объектив (4 шт.), окуляр (WF 10х/18 мм - 2 шт.), светофильтр (синий ? 32 мм), кабель питания, чехол, шестигранный ключ (2 мм), флакон (с иммерсионным маслом), руководство по эксплуатации, упаковка
Особенности
на 4 объектива
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Оптическое увеличение
1000x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
340x185x340 мм
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Страна производитель
Китай
Бинокулярный микроскоп для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Увеличение в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительной оптикой 20х-2000х. Конденсорный светодиодный осветитель. Механизм Soft Motion. В комплекте 4 объектива.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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