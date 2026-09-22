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Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 купить с доставкой в Москве
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Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1

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Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 1
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 2
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 3
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 4
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 5
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 6
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 7
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 1
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 2
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 3
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 4
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 5
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 6
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 7
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722529
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Характеристики

Бренд
Godox
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х63х36
Вес, кг.
20.6

Описание товара Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1

Godox Knowled LiteFlow K1 – комплект кино-рефлекторов, который включает 16 зеркальных отражателей нескольких размеров с разной степенью рассеивания света: 70х70 мм LiteFlow 7 Kit, 150х150 мм LiteFlow 15 Kit, 250х250 мм LiteFlow 25 Kit, 500х500 мм LiteFlow 50 Kit. Дополнительно можно приобрести набор рефлекторов 1000х1000 мм LiteFlow 100 K1. Набор поставляется в мягком кейсе для переноски вместе с необходимыми аксессуарами для установки и очистки панелей. Система отражения киношного освещения LiteFlow — это уникальное решение для создания рассеянного света с минимальным количеством световых приборов. В отличии от традиционных отражателей, система Godox точно направляет свет в заданную пользователем локацию. В сочетании с источниками направленного света, LiteFlow является передовым решением для различных задач освещения даже в сложных условиях. Поверхность с алюминиевым покрытием Отражатели LiteFlow отличает тщательно обработанная поверхность с алюминиевым покрытием, которая обеспечивает впечатляюще низкую потерю интенсивности — всего 3%. Еще одним преимуществом является то, что качество освещения и точность цветопередачи поддерживаются на уровне 100%. Исключительная отражательная способность, точное управление и множество лучей света — вот некоторые из особенностей, которые делают систему LiteFlow идеальным решением для кинематографического освещения.

Отзывы о товаре Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1




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Характеристики
Бренд
Godox
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Knowled LiteFlow K1 – комплект кино-рефлекторов, который включает 16 зеркальных отражателей нескольких размеров с разной степенью рассеивания света: 70х70 мм LiteFlow 7 Kit, 150х150 мм LiteFlow 15 Kit, 250х250 мм LiteFlow 25 Kit, 500х500 мм LiteFlow 50 Kit. Дополнительно можно приобрести набор рефлекторов 1000х1000 мм LiteFlow 100 K1. Набор поставляется в мягком кейсе для переноски вместе с необходимыми аксессуарами для установки и очистки панелей. Система отражения киношного освещения LiteFlow — это уникальное решение для создания рассеянного света с минимальным количеством световых приборов. В отличии от традиционных отражателей, система Godox точно направляет свет в заданную пользователем локацию. В сочетании с источниками направленного света, LiteFlow является передовым решением для различных задач освещения даже в сложных условиях. Поверхность с алюминиевым покрытием Отражатели LiteFlow отличает тщательно обработанная поверхность с алюминиевым покрытием, которая обеспечивает впечатляюще низкую потерю интенсивности — всего 3%. Еще одним преимуществом является то, что качество освещения и точность цветопередачи поддерживаются на уровне 100%. Исключительная отражательная способность, точное управление и множество лучей света — вот некоторые из особенностей, которые делают систему LiteFlow идеальным решением для кинематографического освещения.
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