Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1
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Характеристики
Описание товара Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow K1
Godox Knowled LiteFlow K1 – комплект кино-рефлекторов, который включает 16 зеркальных отражателей нескольких размеров с разной степенью рассеивания света: 70х70 мм LiteFlow 7 Kit, 150х150 мм LiteFlow 15 Kit, 250х250 мм LiteFlow 25 Kit, 500х500 мм LiteFlow 50 Kit. Дополнительно можно приобрести набор рефлекторов 1000х1000 мм LiteFlow 100 K1. Набор поставляется в мягком кейсе для переноски вместе с необходимыми аксессуарами для установки и очистки панелей. Система отражения киношного освещения LiteFlow — это уникальное решение для создания рассеянного света с минимальным количеством световых приборов. В отличии от традиционных отражателей, система Godox точно направляет свет в заданную пользователем локацию. В сочетании с источниками направленного света, LiteFlow является передовым решением для различных задач освещения даже в сложных условиях. Поверхность с алюминиевым покрытием Отражатели LiteFlow отличает тщательно обработанная поверхность с алюминиевым покрытием, которая обеспечивает впечатляюще низкую потерю интенсивности — всего 3%. Еще одним преимуществом является то, что качество освещения и точность цветопередачи поддерживаются на уровне 100%. Исключительная отражательная способность, точное управление и множество лучей света — вот некоторые из особенностей, которые делают систему LiteFlow идеальным решением для кинематографического освещения.
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