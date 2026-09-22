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Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива купить с доставкой в Москве
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Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива

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Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива - фото 6
Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для штатива
Материал
резина, алюминий, сталь
Макс. нагрузка, кг
200
Способ установки
напольный
  • Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива - фото 1
  • Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива - фото 2
  • Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива - фото 3
  • Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива - фото 4
  • Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива - фото 5
  • Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива - фото 6
  • Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722524
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Макс. нагрузка
200 кг
Назначение
для штатива
Материал
резина, алюминий, сталь
Макс. нагрузка, кг
200
Способ установки
напольный
Ширина, см
104
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х31х27
Вес, кг.
9.4

Описание товара Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива

GreenBean TrackMaster 01 – складная операторская тележка профессионального исполнения, предназначена для установки крупных и тяжелых штативов и стоек, нагрузка на тележку составляет до 200 кг. Расстояние от середины основания до середины отверстия под шипы (радиус крепления для штатива) составляет 52 см. Тележка универсальная подходит для крепления обычных (с резиновыми наконечниками) или шипованных (с двумя шипами) опор видеоштатива. Используется при различных видах видеосъемки – для плавных проводок в кадре по прямой траектории или дуге с разными радиусами, и в том числе для поворота камеры вокруг своей оси или съемки «одним кадром» Три больших колеса ? 130 мм с шарикоподшипниками позволяют тележке плавно перемещаться внутри помещения студии или на улице, преодолевая такие препятствия, как кабель-канал, электрические провода, небольшие неровности. Каждое колесо оснащено индивидуальным тормозом, и вы можете заблокировать любое из колес, какое будет удобнее. Опорные сегменты платформы выполнены из квадратной трубы сечением 38х38 мм, которая позволит выдерживать значительные нагрузки. Тележка раскладывается разведением сегментов профиля, которые зажимаются фиксирующими винтами. Обычные или шипованные опоры закрепляются в резиновых хомутах или в специальных винтовых зажимах с подпятниками тележки (в зависимости от типа опоры штатива). По окончанию съемок тележка так же быстро складывается и упаковывается в комплектный чехол для транспортировки и хранения. Для переноски тележки без чехла предусмотрена ручка. В сложенном виде длина тележки составляет 64 см, а вес – 8.35 кг.

Отзывы о товаре Тележка GreenBean TrackMaster 01 для видеоштатива




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Макс. нагрузка
200 кг
Назначение
для штатива
Материал
резина, алюминий, сталь
Макс. нагрузка, кг
200
Способ установки
напольный
Ширина, см
104
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean TrackMaster 01 – складная операторская тележка профессионального исполнения, предназначена для установки крупных и тяжелых штативов и стоек, нагрузка на тележку составляет до 200 кг. Расстояние от середины основания до середины отверстия под шипы (радиус крепления для штатива) составляет 52 см. Тележка универсальная подходит для крепления обычных (с резиновыми наконечниками) или шипованных (с двумя шипами) опор видеоштатива. Используется при различных видах видеосъемки – для плавных проводок в кадре по прямой траектории или дуге с разными радиусами, и в том числе для поворота камеры вокруг своей оси или съемки «одним кадром» Три больших колеса ? 130 мм с шарикоподшипниками позволяют тележке плавно перемещаться внутри помещения студии или на улице, преодолевая такие препятствия, как кабель-канал, электрические провода, небольшие неровности. Каждое колесо оснащено индивидуальным тормозом, и вы можете заблокировать любое из колес, какое будет удобнее. Опорные сегменты платформы выполнены из квадратной трубы сечением 38х38 мм, которая позволит выдерживать значительные нагрузки. Тележка раскладывается разведением сегментов профиля, которые зажимаются фиксирующими винтами. Обычные или шипованные опоры закрепляются в резиновых хомутах или в специальных винтовых зажимах с подпятниками тележки (в зависимости от типа опоры штатива). По окончанию съемок тележка так же быстро складывается и упаковывается в комплектный чехол для транспортировки и хранения. Для переноски тележки без чехла предусмотрена ручка. В сложенном виде длина тележки составляет 64 см, а вес – 8.35 кг.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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