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Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива купить с доставкой в Москве
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Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива

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Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 6
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Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 9
Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для штатива
Материал
пластик, алюминий
Макс. нагрузка, кг
20
Способ установки
напольный
  • Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 1
  • Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 2
  • Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 3
  • Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 4
  • Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 5
  • Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 6
  • Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 7
  • Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 8
  • Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 9
  • Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722523
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Назначение
для штатива
Материал
пластик, алюминий
Макс. нагрузка, кг
20
Способ установки
напольный
Ширина, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х19х19
Вес, кг.
3.8

Описание товара Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива

Falcon Eyes PT-20 — это складная алюминиевая тележка для мобильного перемещения штативов с нагрузкой до 20 кг. Ее ключевые преимущества — три колеса с тормозами, регулируемый радиус и легкая, но прочная конструкция. Назначение тележки Операторская тележка PT-20 предназначена для создания плавного, стабилизированного движения камеры во время видеосъемки. С ее помощью выполняют профессиональные приемы: проводки камеры по прямой и по дуге, а также повороты вокруг объекта. Модель будет полезна видеографам как в студии, так и на выезде, где важны точное позиционирование и быстрая смена ракурсов. Конструкция и материалы Основу тележки составляет каркас из легкого алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность при малом весе (3,15 кг). Прочные пластиковые элементы в менее нагруженных узлах и резиновые колеса делают конструкцию практичной, не добавляя лишней нагрузки при транспортировке оборудования. Телескопическая платформа и крепление штатива Модель PT-20 совместима с различными типами штативов: для обычных ног с резиновыми наконечниками используются винтовые зажимы с подпятниками, а для шипованных ножек предусмотрены тугие резиновые хомуты. Регулируемый радиус платформы от 80 до 120 см позволяет оптимально размещать оборудование разных размеров. Телескопическая система ног фиксируется клипсовыми механизмами: для изменения диаметра платформы достаточно ослабить фиксаторы и выдвинуть секции на нужную длину. Система складывания и переноски Тележка быстро раскладывается — ноги фиксируются в рабочем положении щелчком подпружиненных кнопок. Для складывания достаточно поднять фиксаторы и сложить конструкцию, зафиксировав ноги лентой-липучкой. В сложенном виде тележка занимает минимум места и убирается в идущий в комплекте чехол на молнии. Центральный узел служит удобной ручкой для переноски сложенной тележки. Колесная база и маневренность Три резиновых колеса диаметром 75 мм гарантируют плавный и бесшумный ход, что особенно важно при видеосъемке. Благодаря повороту колес на 360 градусов тележка обладает высокой маневренностью в ограниченном пространстве. На каждом колесе установлен индивидуальный тормоз для надежной фиксации во время работы.

Отзывы о товаре Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Назначение
для штатива
Материал
пластик, алюминий
Макс. нагрузка, кг
20
Способ установки
напольный
Ширина, см
120
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes PT-20 — это складная алюминиевая тележка для мобильного перемещения штативов с нагрузкой до 20 кг. Ее ключевые преимущества — три колеса с тормозами, регулируемый радиус и легкая, но прочная конструкция. Назначение тележки Операторская тележка PT-20 предназначена для создания плавного, стабилизированного движения камеры во время видеосъемки. С ее помощью выполняют профессиональные приемы: проводки камеры по прямой и по дуге, а также повороты вокруг объекта. Модель будет полезна видеографам как в студии, так и на выезде, где важны точное позиционирование и быстрая смена ракурсов. Конструкция и материалы Основу тележки составляет каркас из легкого алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность при малом весе (3,15 кг). Прочные пластиковые элементы в менее нагруженных узлах и резиновые колеса делают конструкцию практичной, не добавляя лишней нагрузки при транспортировке оборудования. Телескопическая платформа и крепление штатива Модель PT-20 совместима с различными типами штативов: для обычных ног с резиновыми наконечниками используются винтовые зажимы с подпятниками, а для шипованных ножек предусмотрены тугие резиновые хомуты. Регулируемый радиус платформы от 80 до 120 см позволяет оптимально размещать оборудование разных размеров. Телескопическая система ног фиксируется клипсовыми механизмами: для изменения диаметра платформы достаточно ослабить фиксаторы и выдвинуть секции на нужную длину. Система складывания и переноски Тележка быстро раскладывается — ноги фиксируются в рабочем положении щелчком подпружиненных кнопок. Для складывания достаточно поднять фиксаторы и сложить конструкцию, зафиксировав ноги лентой-липучкой. В сложенном виде тележка занимает минимум места и убирается в идущий в комплекте чехол на молнии. Центральный узел служит удобной ручкой для переноски сложенной тележки. Колесная база и маневренность Три резиновых колеса диаметром 75 мм гарантируют плавный и бесшумный ход, что особенно важно при видеосъемке. Благодаря повороту колес на 360 градусов тележка обладает высокой маневренностью в ограниченном пространстве. На каждом колесе установлен индивидуальный тормоз для надежной фиксации во время работы.
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Отзывы


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