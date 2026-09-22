Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 PRO

Комплект GreenBean VideoMaster 306 включает видеоголову с жидкостным демпфированием и легкий алюминиевый видеоштатив со сдвоенными ногами. Комплект предназначен для использования с цифровыми фото- и видеокамерами весом до 5 кг. Максимальная высота штатива 158 см, вес комплекта 3,3 кг. Штатив подходит для большинства популярных цифровых камер Sony, Panasonic и множества других производителей. Для этого в корпусе камеры должно быть резьбовое отверстие 1/4” и 3/8". Жидкостная голова с отключаемым механизмом контрбаланса Голова оборудована механизмом демпфирования по осям панорамирования и наклона гарантирует превосходную плавность съемки и обеспечивает возможность полного контроля и точности каждого движения камеры. Высококачественная система балансировки (механизм контрбаланса) обеспечивает возможность центровать угол наклона камеры с выбором нулевого положения. Система контрбаланса при необходимости отключается. Скользящая быстросъемная площадка размером 32х105 мм поможет сбалансировать камеру при смене объектива, на торцах площадки нанесена линейка для быстрого позиционирования при повторной установке объектива. На площадке находится подпружиненный фиксатор, препятствующий сдвигу камеры, в комплекте винты 1/4" и 3/8". Диапазон угла наклона головы: +90° / -65°. Положение головы по осям панорамирования и наклона фиксируется независимо. Для установки просмотрового монитора, осветителя, микрофона или другого вспомогательного оборудования предусмотрены два разъема 1/4”. Телескопическая рукоятка для панорамирования обеспечивает высокую точность ведения камеры и может быть установлена слева или справа от головки. Длина рукоятки регулируется в пределах 380-590 мм. 75 мм чаша для соединения головы и штатива Видеоголовка устанавливается на штатив с помощью шаровой опоры ("чаши") 75 мм. Шаровая опора головы видеоштатива дает оператору возможность точно выставить горизонт, что очень важно для качественной видеосъемки. На основании видеоголовки размещен круглый пузырьковый уровень. Устойчивость на любой поверхности 3-секционные сдвоенные телескопические алюминиевые ноги обеспечивают компактность и малый вес. Модернизированные зажимы надежно и быстро блокируют секции и придают штативу высокую устойчивость. Диаметр трубок секций штатива: 14/17,5 мм. Для усиления штатива используется верхняя растяжка, благодаря этому штатив можно использовать на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.). На концах штативных ног размещены резиновые опоры препятствующие скольжению. Для дополнительной устойчивости в ветреную погоду в одной из ног штатива находится подпружиненный трос с крюком для установки груза противовеса. Сумка для транспортировки Штатив VideoMaster 306 комплектуется прочной сумкой для транспортировки и хранения. В стенках сумки вшит вспененный материал для поглощения ударов, а для комфортной и удобной переноски предусмотрены ручка и плечевой ремень. Внутренний карман позволит разместить в нем дополнительные аксессуары. Основное отделение и карман закрываются молнией.