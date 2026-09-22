Описание товара Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver

Veber Tick-2P weaver – тактический подствольный фонарь, который предназначен для установки на короткоствольное и длинноствольное оружие с планкой «Weaver». Фонарь предназначен для обнаружения и освещения цели в страйкболе и спортивной стрельбе в ночных условиях и в условиях ограниченной видимости. Световой поток мощностью 700 лм с дальностью 194 м Диод фонаря формирует сфокусированный световой луч высокой мощности 700 лм на дистанции до 194 м. Используемая в конструкции фонаря TIR-линза с полным внутренним отражением обеспечивает высокую оптическую эффективность (КПД около 90%), однородность света и отсутствие боковой засветки. Световое пятно фонаря имеет яркий центр для освещения цели на большой дистанции и периферийное пятно вокруг для быстрого обнаружения цели. Питание фонаря Питание фонаря осуществляется от 2-х батареек типа CR123A или литиевых аккумуляторов 16340 (приобретаются отдельно). Батарейки вставляются в отсек под крышкой, которая надежно фиксируется винтом. Время работы от батареек составляет до 180 минут. Торцевая и тактическая выносная кнопка Для активации фонаря используются торцевая или выносная тактическая кнопка. С помощью торцевой кнопки, расположенной на задней крышке, можно включать фонарь в режиме постоянного свечения или в режиме стробоскопа. Идентичные режимы доступны с выносной тактической кнопкой с прямым приводом, которая подключается к контактному гнезду. С такой кнопкой не придется менять положение рук во время прицеливания для включения фонаря. Выносная кнопка выполнена из металла и имеет крепление на Weaver, что позволит надежно закрепить ее на боковой планке оружия. Режим стробоскопа Режим стробоскопа активируется при двойном быстром нажатии кнопки. В режиме «стробоскоп» светоотдача в импульсе выше, чем в режиме «постоянного света», поэтому дальность действия увеличивается примерно на 15%. Частота мерцания стробоскопа составляет приблизительно 8 Гц. Режим стробоскопа служит для упрощения поиска игрока или дезориентации противника в процессе военно-спортивной игры. Быстросъемное крепление на Weaver Быстросъёмное крепление Veber Tick-2P weaver на планку Weaver (от 25 мм) исключает необходимость держать его в руках и обеспечивает надежную фиксацию фонаря на планке. Система крепления Fast Lock позволяет одним движением установить фонарь на оружие или снять, что ускоряет вооружение команды при подготовке к игре. В комплект также входит металлическое крепление с планкой Weaver для установки фонаря на длинноствольное оружие (от 40 мм). Количество посадочных слотов планки Weaver – 4 шт. Корпус из авиационного алюминия Компактный корпус фонаря изготовлен из анодированного авиационного алюминия, который гарантирует коррозийную стойкость и прочность. Гладкая поверхность корпуса в сочетании с большой толщиной металла обеспечивает износостойкость и долгий срок службы прибора. Благодаря резиновому уплотнителю на крышке батарейного отсека корпус фонаря герметичен и имеет защиту от дождя до 15 минут. Фонарь упакован в твердый пластиковый кейс, в котором его удобно хранить и транспортировать.