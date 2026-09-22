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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST купить с доставкой в Москве
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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST

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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 5
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 6
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 7
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 8
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 9
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
118
Максимальная высота, см
290
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
95 см
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 5
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 6
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 7
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 8
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 9
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
2 170 руб.  3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722498
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
118
Максимальная высота, см
290
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
95 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.11х0.1
Вес, кг.
2.7

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST

Falcon Eyes FEL-2900ST – усовершенствованная версия популярной стойки FEL-2900ST.0 с шаровой мини-головкой для установки цифровых фото и видеокамер. Стальная телескопическая стойка высотой до 290 см с пружинной амортизацией может использоваться для съемок в студии и на улице. Телескопическая колонна с усиленными зажимами Центральная колонна стойки состоит из трех секций разного диаметра — 25, 30 и 35 мм, изготовленных из высокопрочной стали. Большой диаметр секций обеспечивает высокую жесткость и устойчивость конструкции. Секции соединяются усиленными алюминиевыми зажимами, которые гарантируют прочную фиксацию и выдерживают осевую нагрузку до 9 кг, что превышает показатели предшественника (до 7 кг). Каждая секция оснащена пружинной амортизацией, которая защищает оборудование от повреждений при случайном ослаблении винтовых зажимов. Регулируемая высота стойки Высота стойки плавно изменяется в диапазоне от 118 до 290 сантиметров благодаря телескопическому выдвижению секций центральной колонны. Степень устойчивости и общая высота изделия дополнительно регулируется положением ног основания. Складная тренога с растяжкой Основание стойки представляет собой складную треногу с винтовым фиксатором. Максимальный размах ножек достигает 110 см, обеспечивая надежную опору для крепления оборудования. Ножки стойки стабилизированы специальной алюминиевой растяжкой, повышающей общую устойчивость конструкции. При съемке в сложных условиях можно закрепить на основании стойки дополнительный груз, например, мешок Falcon Eyes SP-BG11, заполненный песком. Ножки треноги изготовлены из стальных труб диаметром 22 мм и снабжены практичными резиновыми наконечниками, которые улучшают сцепление с любой поверхностью, включая неровности и гладкие покрытия. Крепление для камеры Фото- или видеокамеру можно установить на стойку с помощью универсального несъемного адаптера диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с резьбовым соединением 1/4 дюйма. Для регулировки угла съемки используется шаровая мини-головка, позволяющая быстро настраивать наклон установленного оборудования и выбирать оптимальный ракурс. Надежное исполнение Стойка FEL-2900ST отличается высоким уровнем исполнения. Все ключевые элементы конструкции — колонны, крестовины и узлы крепления — выполнены из высококачественной стали и алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность и износостойкость изделия. Черное матовое покрытие деталей предотвращает появление нежелательных бликов и защищает поверхность стойки от механических повреждений, сохраняя первоначальный эстетический вид. Высокая портативность Прочная стойка FEL-2900ST имеет оптимальный вес — всего 2,5 кг. В сложенном виде она занимает длину 95 см, что удобно для транспортировки и хранения. Пользователи, которые часто работают вне студии, оценят специализированную сумку Falcon Eyes LSB-40 PRO, вмещающую до трех таких стоек одновременно.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
118
Максимальная высота, см
290
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
95 см
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes FEL-2900ST – усовершенствованная версия популярной стойки FEL-2900ST.0 с шаровой мини-головкой для установки цифровых фото и видеокамер. Стальная телескопическая стойка высотой до 290 см с пружинной амортизацией может использоваться для съемок в студии и на улице. Телескопическая колонна с усиленными зажимами Центральная колонна стойки состоит из трех секций разного диаметра — 25, 30 и 35 мм, изготовленных из высокопрочной стали. Большой диаметр секций обеспечивает высокую жесткость и устойчивость конструкции. Секции соединяются усиленными алюминиевыми зажимами, которые гарантируют прочную фиксацию и выдерживают осевую нагрузку до 9 кг, что превышает показатели предшественника (до 7 кг). Каждая секция оснащена пружинной амортизацией, которая защищает оборудование от повреждений при случайном ослаблении винтовых зажимов. Регулируемая высота стойки Высота стойки плавно изменяется в диапазоне от 118 до 290 сантиметров благодаря телескопическому выдвижению секций центральной колонны. Степень устойчивости и общая высота изделия дополнительно регулируется положением ног основания. Складная тренога с растяжкой Основание стойки представляет собой складную треногу с винтовым фиксатором. Максимальный размах ножек достигает 110 см, обеспечивая надежную опору для крепления оборудования. Ножки стойки стабилизированы специальной алюминиевой растяжкой, повышающей общую устойчивость конструкции. При съемке в сложных условиях можно закрепить на основании стойки дополнительный груз, например, мешок Falcon Eyes SP-BG11, заполненный песком. Ножки треноги изготовлены из стальных труб диаметром 22 мм и снабжены практичными резиновыми наконечниками, которые улучшают сцепление с любой поверхностью, включая неровности и гладкие покрытия. Крепление для камеры Фото- или видеокамеру можно установить на стойку с помощью универсального несъемного адаптера диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с резьбовым соединением 1/4 дюйма. Для регулировки угла съемки используется шаровая мини-головка, позволяющая быстро настраивать наклон установленного оборудования и выбирать оптимальный ракурс. Надежное исполнение Стойка FEL-2900ST отличается высоким уровнем исполнения. Все ключевые элементы конструкции — колонны, крестовины и узлы крепления — выполнены из высококачественной стали и алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность и износостойкость изделия. Черное матовое покрытие деталей предотвращает появление нежелательных бликов и защищает поверхность стойки от механических повреждений, сохраняя первоначальный эстетический вид. Высокая портативность Прочная стойка FEL-2900ST имеет оптимальный вес — всего 2,5 кг. В сложенном виде она занимает длину 95 см, что удобно для транспортировки и хранения. Пользователи, которые часто работают вне студии, оценят специализированную сумку Falcon Eyes LSB-40 PRO, вмещающую до трех таких стоек одновременно.
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Отзывы


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