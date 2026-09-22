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Стойка KUPO 023H MIDI PRO STAND купить с доставкой в Москве
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Стойка KUPO 023H MIDI PRO STAND

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Стойка KUPO 023H MIDI PRO STAND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
105
Максимальная высота, см
250
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
86 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722472
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Характеристики

Бренд
KUPO
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
105
Максимальная высота, см
250
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
86 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х9х9
Вес, кг.
1.7

Описание товара Стойка KUPO 023H MIDI PRO STAND

Стойка KUPO 023H Midi Pro Stand — это прочная и надёжная стойка, выполненная из крепкого алюминия с анодированным чёрным покрытием. В комплекте шаровая головка для установки цифровых фото- и видеокамер. Колонна стойки состоит из трех секций, длина в сложенном виде 86 см, а вес всего 1,4 кг, что делает её лёгкой и удобной для транспортировки. Алюминиевая муфта винтовых зажимов секций обеспечивает высокую устойчивость и упругость, надёжно удерживая оборудование. Ножки стойки оснащены защитными накладками, которые предохраняют поверхность пола от повреждений. Сверху на центральной колонне запрессован цельный штифт, обеспечивающий прочное и безопасное крепление. Двойные распорки на ножках придают стойке дополнительную жёсткость и стабильность, обеспечивая уверенную работу даже с тяжёлым оборудованием. Kupo Midi Pro Stand Stabilized — это выбор профессионалов, которым нужна надёжная, универсальная и удобная в использовании стойка.

Отзывы о товаре Стойка KUPO 023H MIDI PRO STAND




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KUPO
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
105
Максимальная высота, см
250
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
86 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO 023H Midi Pro Stand — это прочная и надёжная стойка, выполненная из крепкого алюминия с анодированным чёрным покрытием. В комплекте шаровая головка для установки цифровых фото- и видеокамер. Колонна стойки состоит из трех секций, длина в сложенном виде 86 см, а вес всего 1,4 кг, что делает её лёгкой и удобной для транспортировки. Алюминиевая муфта винтовых зажимов секций обеспечивает высокую устойчивость и упругость, надёжно удерживая оборудование. Ножки стойки оснащены защитными накладками, которые предохраняют поверхность пола от повреждений. Сверху на центральной колонне запрессован цельный штифт, обеспечивающий прочное и безопасное крепление. Двойные распорки на ножках придают стойке дополнительную жёсткость и стабильность, обеспечивая уверенную работу даже с тяжёлым оборудованием. Kupo Midi Pro Stand Stabilized — это выбор профессионалов, которым нужна надёжная, универсальная и удобная в использовании стойка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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