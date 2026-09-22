Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии
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Характеристики
Описание товара Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии
Falcon Eyes LS-2800ST – облегченная стальная стойка высотой до 280 см с шаровой мини-головкой для установки цифровой фото- или видеокамеры. Оптимальное решение для мобильной студии Стойка-тренога LS является идеальным решением для организации выездных съемок благодаря доступной стоимости и высокой функциональности. Телескопическая стойка позволяет уверенно размещать оборудование весом до 5 кг на высоте до 2,8 м. В сложенном виде стойка занимает минимум пространства, имея длину менее 1 метра. Для повышения удобства хранения и транспортировки можно приобрести специальную сумку Falcon Eyes LSB-40 PRO, рассчитанную на размещение сразу нескольких стоек. Прочная конструкция LS-2800ST изготовлена из высококачественной стали, что придает ей надежность и долговечность. Несмотря на свою легкость (всего 2 кг), стойка обладает необходимой прочностью и способна выдерживать существенные нагрузки. Телескопическая колонна стойки разделена на три секции большого диаметра, что позволяет значительно увеличить общую высоту без потери стабильности и жесткости конструкции. Прочные полимерные зажимы надежно фиксируют каждый сегмент, защищая механизмы от износа и обеспечивая плавное движение секций. Основание стойки усилено алюминиевой растяжкой, придающей дополнительную жесткость и устойчивость всей конструкции. Пружинная амортизация Дополнительная защита установленного оборудования обеспечена системой пружинной амортизации, предотвращающей возможное повреждение камеры при внезапном ослаблении зажимов. Стандартное крепление Стойка оснащена стандартным штифтом 5/8" с резьбой 1/4", совместимым с большинством моделей цифровых камер. Вместе со стойкой поставляется специальная шаровая мини-головка с наклонной площадкой, которая дает возможность свободно регулировать угол наклона установленной камеры.
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