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Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии купить с доставкой в Москве
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Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии

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Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 1
Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 2
Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 3
Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 4
Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 5
Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 6
Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
112
Максимальная высота, см
280
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
95 см
  • Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 5
  • Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 6
  • Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722467
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
112
Максимальная высота, см
280
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
95 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х11х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии

Falcon Eyes LS-2800ST – облегченная стальная стойка высотой до 280 см с шаровой мини-головкой для установки цифровой фото- или видеокамеры. Оптимальное решение для мобильной студии Стойка-тренога LS является идеальным решением для организации выездных съемок благодаря доступной стоимости и высокой функциональности. Телескопическая стойка позволяет уверенно размещать оборудование весом до 5 кг на высоте до 2,8 м. В сложенном виде стойка занимает минимум пространства, имея длину менее 1 метра. Для повышения удобства хранения и транспортировки можно приобрести специальную сумку Falcon Eyes LSB-40 PRO, рассчитанную на размещение сразу нескольких стоек. Прочная конструкция LS-2800ST изготовлена из высококачественной стали, что придает ей надежность и долговечность. Несмотря на свою легкость (всего 2 кг), стойка обладает необходимой прочностью и способна выдерживать существенные нагрузки. Телескопическая колонна стойки разделена на три секции большого диаметра, что позволяет значительно увеличить общую высоту без потери стабильности и жесткости конструкции. Прочные полимерные зажимы надежно фиксируют каждый сегмент, защищая механизмы от износа и обеспечивая плавное движение секций. Основание стойки усилено алюминиевой растяжкой, придающей дополнительную жесткость и устойчивость всей конструкции. Пружинная амортизация Дополнительная защита установленного оборудования обеспечена системой пружинной амортизации, предотвращающей возможное повреждение камеры при внезапном ослаблении зажимов. Стандартное крепление Стойка оснащена стандартным штифтом 5/8" с резьбой 1/4", совместимым с большинством моделей цифровых камер. Вместе со стойкой поставляется специальная шаровая мини-головка с наклонной площадкой, которая дает возможность свободно регулировать угол наклона установленной камеры.

Отзывы о товаре Стойка Falcon Eyes LS-2800ST для фото/видеостудии




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
112
Максимальная высота, см
280
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
95 см
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes LS-2800ST – облегченная стальная стойка высотой до 280 см с шаровой мини-головкой для установки цифровой фото- или видеокамеры. Оптимальное решение для мобильной студии Стойка-тренога LS является идеальным решением для организации выездных съемок благодаря доступной стоимости и высокой функциональности. Телескопическая стойка позволяет уверенно размещать оборудование весом до 5 кг на высоте до 2,8 м. В сложенном виде стойка занимает минимум пространства, имея длину менее 1 метра. Для повышения удобства хранения и транспортировки можно приобрести специальную сумку Falcon Eyes LSB-40 PRO, рассчитанную на размещение сразу нескольких стоек. Прочная конструкция LS-2800ST изготовлена из высококачественной стали, что придает ей надежность и долговечность. Несмотря на свою легкость (всего 2 кг), стойка обладает необходимой прочностью и способна выдерживать существенные нагрузки. Телескопическая колонна стойки разделена на три секции большого диаметра, что позволяет значительно увеличить общую высоту без потери стабильности и жесткости конструкции. Прочные полимерные зажимы надежно фиксируют каждый сегмент, защищая механизмы от износа и обеспечивая плавное движение секций. Основание стойки усилено алюминиевой растяжкой, придающей дополнительную жесткость и устойчивость всей конструкции. Пружинная амортизация Дополнительная защита установленного оборудования обеспечена системой пружинной амортизации, предотвращающей возможное повреждение камеры при внезапном ослаблении зажимов. Стандартное крепление Стойка оснащена стандартным штифтом 5/8" с резьбой 1/4", совместимым с большинством моделей цифровых камер. Вместе со стойкой поставляется специальная шаровая мини-головка с наклонной площадкой, которая дает возможность свободно регулировать угол наклона установленной камеры.
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