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Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная купить с доставкой в Москве
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Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная

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Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 1
Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 2
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Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 4
Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 5
Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
9
  • Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 1
  • Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 2
  • Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 3
  • Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 4
  • Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 5
  • Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722464
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х8х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная

Стойка Falcon Eyes L-850BH подходит для фото- и видеосъемки в студии и на выезде. Высота установки оборудования варьируется от 9 до 85 см благодаря съемной телескопической колонне, а шаровая мини-головка позволяет фиксировать камеру под нужным углом, что актуально для съемок необычных ракурсов и работы на сложном рельефе. Стойка состоит из двухсекционной алюминиевой колонны и стальных ножек, выдерживает вес до 3 кг. Диаметр секций — 19 и 23 мм. Длина стойки в сложенном состоянии — 47 см. Сопоставимый размер имеют и ножки, поэтому стойка занимает мало места при хранении и перевозке. Колонна телескопическая, с винтовым механизмом фиксации, на концах латунные несъемные шпиготы с резьбой 1/4" для крепления шаровой головки с одной стороны и 3/8" — с другой. В основании стойки расположена металлическая втулка с зажимным винтом, в которой фиксируется колонна. Для съемки с самых нижних точек головку можно закрепить прямо на втулке или на одной из ножек с помощью комплектного двустороннего шпигота с винтами с резьбой 1/4" и 3/8". Размах опорных ножек — 60 см, толщина 6 мм. Ножки поворачиваются, что позволяет размещать стойку вплотную к стене или в углу. Резиновые наконечники уменьшают скольжение и защищают покрытие пола от царапин.

Отзывы о товаре Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
9
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка Falcon Eyes L-850BH подходит для фото- и видеосъемки в студии и на выезде. Высота установки оборудования варьируется от 9 до 85 см благодаря съемной телескопической колонне, а шаровая мини-головка позволяет фиксировать камеру под нужным углом, что актуально для съемок необычных ракурсов и работы на сложном рельефе. Стойка состоит из двухсекционной алюминиевой колонны и стальных ножек, выдерживает вес до 3 кг. Диаметр секций — 19 и 23 мм. Длина стойки в сложенном состоянии — 47 см. Сопоставимый размер имеют и ножки, поэтому стойка занимает мало места при хранении и перевозке. Колонна телескопическая, с винтовым механизмом фиксации, на концах латунные несъемные шпиготы с резьбой 1/4" для крепления шаровой головки с одной стороны и 3/8" — с другой. В основании стойки расположена металлическая втулка с зажимным винтом, в которой фиксируется колонна. Для съемки с самых нижних точек головку можно закрепить прямо на втулке или на одной из ножек с помощью комплектного двустороннего шпигота с винтами с резьбой 1/4" и 3/8". Размах опорных ножек — 60 см, толщина 6 мм. Ножки поворачиваются, что позволяет размещать стойку вплотную к стене или в углу. Резиновые наконечники уменьшают скольжение и защищают покрытие пола от царапин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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