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Характеристики
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722464
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Описание товара Стойка Falcon Eyes L-850BH студийная
Стойка Falcon Eyes L-850BH подходит для фото- и видеосъемки в студии и на выезде. Высота установки оборудования варьируется от 9 до 85 см благодаря съемной телескопической колонне, а шаровая мини-головка позволяет фиксировать камеру под нужным углом, что актуально для съемок необычных ракурсов и работы на сложном рельефе.
Стойка состоит из двухсекционной алюминиевой колонны и стальных ножек, выдерживает вес до 3 кг. Диаметр секций — 19 и 23 мм. Длина стойки в сложенном состоянии — 47 см. Сопоставимый размер имеют и ножки, поэтому стойка занимает мало места при хранении и перевозке.
Колонна телескопическая, с винтовым механизмом фиксации, на концах латунные несъемные шпиготы с резьбой 1/4" для крепления шаровой головки с одной стороны и 3/8" — с другой.
В основании стойки расположена металлическая втулка с зажимным винтом, в которой фиксируется колонна. Для съемки с самых нижних точек головку можно закрепить прямо на втулке или на одной из ножек с помощью комплектного двустороннего шпигота с винтами с резьбой 1/4" и 3/8".
Размах опорных ножек — 60 см, толщина 6 мм. Ножки поворачиваются, что позволяет размещать стойку вплотную к стене или в углу. Резиновые наконечники уменьшают скольжение и защищают покрытие пола от царапин.
Стойка Falcon Eyes L-850BH подходит для фото- и видеосъемки в студии и на выезде. Высота установки оборудования варьируется от 9 до 85 см благодаря съемной телескопической колонне, а шаровая мини-головка позволяет фиксировать камеру под нужным углом, что актуально для съемок необычных ракурсов и работы на сложном рельефе.
Стойка состоит из двухсекционной алюминиевой колонны и стальных ножек, выдерживает вес до 3 кг. Диаметр секций — 19 и 23 мм. Длина стойки в сложенном состоянии — 47 см. Сопоставимый размер имеют и ножки, поэтому стойка занимает мало места при хранении и перевозке.
Колонна телескопическая, с винтовым механизмом фиксации, на концах латунные несъемные шпиготы с резьбой 1/4" для крепления шаровой головки с одной стороны и 3/8" — с другой.
В основании стойки расположена металлическая втулка с зажимным винтом, в которой фиксируется колонна. Для съемки с самых нижних точек головку можно закрепить прямо на втулке или на одной из ножек с помощью комплектного двустороннего шпигота с винтами с резьбой 1/4" и 3/8".
Размах опорных ножек — 60 см, толщина 6 мм. Ножки поворачиваются, что позволяет размещать стойку вплотную к стене или в углу. Резиновые наконечники уменьшают скольжение и защищают покрытие пола от царапин.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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