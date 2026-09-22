Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
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1 970 руб.
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Код товара: 722444
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Характеристики
Бренд
Диаметр объектива
30
Корпус
ABS и PVC-пластик
Увеличение
8 x
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
300
Описание товара Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный
Veber 8x30WP – это компактный и легкий широкоугольный монокуляр, который дает стабильно яркое и четкое 8-кратное изображение. Монокуляр с объективом 30 мм будет полезен в походе, на рыбалке или во время прогулки на природе. Его ключевая особенность — всепогодность: влагозащищенный и заполненный осушенным газом корпус исключает запотевание оптики изнутри и позволяет использовать прибор под дождем или при резкой смене температуры.
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Бренд
Диаметр объектива
30
Корпус
ABS и PVC-пластик
Увеличение
8 x
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Veber 8x30WP – это компактный и легкий широкоугольный монокуляр, который дает стабильно яркое и четкое 8-кратное изображение. Монокуляр с объективом 30 мм будет полезен в походе, на рыбалке или во время прогулки на природе. Его ключевая особенность — всепогодность: влагозащищенный и заполненный осушенным газом корпус исключает запотевание оптики изнутри и позволяет использовать прибор под дождем или при резкой смене температуры.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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