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Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный купить с доставкой в Москве
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Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный

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Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 1
Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 2
Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 3
Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 4
Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 5
Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 6
Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 7
Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 8
Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 9
Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
накамерный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
0.775
  • Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 1
  • Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 2
  • Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 3
  • Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 4
  • Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 5
  • Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 6
  • Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 7
  • Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 8
  • Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 9
  • Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722442
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
накамерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, съемная ветрозащита, аудиокабель 3.5 мм TRS-TRRS, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
-38
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
0.775
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
200

Описание товара Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный

Повысьте качество вашей звукозаписи с помощью Godox IVM-S2. Это готовое решение, которое гарантирует превосходный звук, универсальность применения и долговечность. Компактный, этот микрофон идеально подходит для записи влогов, прямых трансляций, интервью, съемок в движении и многого другого.

Отзывы о товаре Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
накамерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, съемная ветрозащита, аудиокабель 3.5 мм TRS-TRRS, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
-38
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
0.775
Страна производитель
Китай
Описание
Повысьте качество вашей звукозаписи с помощью Godox IVM-S2. Это готовое решение, которое гарантирует превосходный звук, универсальность применения и долговечность. Компактный, этот микрофон идеально подходит для записи влогов, прямых трансляций, интервью, съемок в движении и многого другого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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