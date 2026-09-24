Мотопомпа бензиновая ЗУБР 150 л/мин, (МП-150)
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Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 480 руб.
В наличии
Код товара: 722426
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9 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Вид двигателя
бензиновый
Высота, см
31
Мощность двигателя
2 л. с.
Объём двигателя, см3
43
Объём топливного бака, л
0.5
Перекачиваемая вода
чистая, слабозагрязненная
Производительность
150
Тип двигателя
бензиновый
Ширина, см
41
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х31х31
Вес, кг.
8.6
Описание товара Мотопомпа бензиновая ЗУБР 150 л/мин, (МП-150)
Бензиновая мотопомпа ЗУБР 150 л/мин МП-150 подходит для орошения садов и газонов, фруктовых и овощных посадок. Небольшой вес способствует легкой транспортировке, поэтому актуальна для женщин или людей пожилого возраста. Оснащена металлической рамой с ножками, благодаря чему конструкция отличается устойчивостью. Также может использоваться в качестве нагнетающего агрегата для подачи воды при организации полива, заправки емкостей.
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Теги товара: бензиновые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Вид двигателя
бензиновый
Высота, см
31
Мощность двигателя
2 л. с.
Объём двигателя, см3
43
Объём топливного бака, л
0.5
Перекачиваемая вода
чистая, слабозагрязненная
Производительность
150
Тип двигателя
бензиновый
Ширина, см
41
Страна производитель
Россия
Бензиновая мотопомпа ЗУБР 150 л/мин МП-150 подходит для орошения садов и газонов, фруктовых и овощных посадок. Небольшой вес способствует легкой транспортировке, поэтому актуальна для женщин или людей пожилого возраста. Оснащена металлической рамой с ножками, благодаря чему конструкция отличается устойчивостью. Также может использоваться в качестве нагнетающего агрегата для подачи воды при организации полива, заправки емкостей.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства
Теги товара: бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства
Теги товара: бензиновые
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 150 л/мин, (МП-150) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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