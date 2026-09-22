Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LE300Bi
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Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Кабель питания (с евровилкой), Рефлектор BR30A, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
320
Освещенность, люкс
2030
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
2800–6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722421
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Характеристики
Бренд
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Кабель питания (с евровилкой), Рефлектор BR30A, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
320
Освещенность, люкс
2030
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
2800–6500K
Габаритные размеры, см
158х239х262 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х28х20
Вес, кг.
4.3
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LE300Bi
Godox LITEMONS LE300Bi — это биколорный светодиодный осветитель мощностью 320 Вт с питанием от сети 100-240 В. Прибор характеризуется высоким световым потоком, регулируемой цветовой температурой от 2800K до 6500K и исключительными индексами цветопередачи (CRI/TLCI ?98). Оснащен встроенным блоком питания, интеллектуальной системой охлаждения и байонетом Bowens для установки светоформирующих насадок. Управление возможно как с панели на корпусе, так и дистанционно через Bluetooth, DMX512 или CRMX (опция).
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Кабель питания (с евровилкой), Рефлектор BR30A, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
320
Освещенность, люкс
2030
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
2800–6500K
Габаритные размеры, см
158х239х262 мм
Страна производитель
Китай
Godox LITEMONS LE300Bi — это биколорный светодиодный осветитель мощностью 320 Вт с питанием от сети 100-240 В. Прибор характеризуется высоким световым потоком, регулируемой цветовой температурой от 2800K до 6500K и исключительными индексами цветопередачи (CRI/TLCI ?98). Оснащен встроенным блоком питания, интеллектуальной системой охлаждения и байонетом Bowens для установки светоформирующих насадок. Управление возможно как с панели на корпусе, так и дистанционно через Bluetooth, DMX512 или CRMX (опция).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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