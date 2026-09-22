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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1

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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Адаптер питания от сети, Кабель питания (с евровилкой), Страховочный трос, Отражатель BR30, Сумка для хранения, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
600
Световой поток, Лм
0
Освещенность, люкс
17400
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
1800 - 10000 К
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722419
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Адаптер питания от сети, Кабель питания (с евровилкой), Страховочный трос, Отражатель BR30, Сумка для хранения, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
600
Световой поток, Лм
0
Освещенность, люкс
17400
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
1800 - 10000 К
Габаритные размеры, см
520х310х260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х33х32
Вес, кг.
11.1

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1

Godox LITEMONS LA600R K1 представляет собой полноцветный осветитель LA600R мощностью 600 Вт, упакованный в жесткую сумку-кейс для транспортировки и хранения. Профессиональный источник постоянного света предназначен для съемок рекламы, коротких видеороликов, а также ведения прямых трансляций и видеоблогинга. Он обладает широким диапазоном настроек, возможностью питания от внешнего источника 48В и управления по DMX с поддержкой RDM протокола, что делает его универсальным и надежным инструментом для решения самых разнообразных задач в условиях студии и на выездной съемке.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Адаптер питания от сети, Кабель питания (с евровилкой), Страховочный трос, Отражатель BR30, Сумка для хранения, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
600
Световой поток, Лм
0
Освещенность, люкс
17400
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
1800 - 10000 К
Габаритные размеры, см
520х310х260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Godox LITEMONS LA600R K1 представляет собой полноцветный осветитель LA600R мощностью 600 Вт, упакованный в жесткую сумку-кейс для транспортировки и хранения. Профессиональный источник постоянного света предназначен для съемок рекламы, коротких видеороликов, а также ведения прямых трансляций и видеоблогинга. Он обладает широким диапазоном настроек, возможностью питания от внешнего источника 48В и управления по DMX с поддержкой RDM протокола, что делает его универсальным и надежным инструментом для решения самых разнообразных задач в условиях студии и на выездной съемке.


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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