Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветительная панель, Контроллер, Металлический кронштейн, Монтажный адаптер, Софтбокс FS200, Кабель питания постоянного тока
Сетевой кабель питания
Сумка для переноски
Руководство по эксплуатации
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
7490
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
1800K – 10000K
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722413
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Осветительная панель, Контроллер, Металлический кронштейн, Монтажный адаптер, Софтбокс FS200, Кабель питания постоянного тока
Сетевой кабель питания
Сумка для переноски
Руководство по эксплуатации
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
7490
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
1800K – 10000K
Габаритные размеры, см
63.7х63.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х41х20
Вес, кг.
8.8
Описание товара Осветитель светодиодный Godox FL200R K1 гибкий
Осветитель Godox FL200R — гибкая полноцветная LED-панели, предназначенная для использования в профессиональном кинопроизводстве и фотосъемке, прямых трансляциях, в том числе на выезде, для создания мягкого бестеневого освещения объекта. Обеспечивает мощный световой поток с широким диапазоном цветовой температуры 1800K–10000K, регулировку GM для точной цветокоррекции, высокий индекс цветопередачи и полную гамму цветовых оттенков в режимах HSI/RGBW/GEL. В режиме FX применяется 14 эффектов для динамичных световых сценариев. Благодаря гибкой конструкции предоставляется большая вариативность в выборе углов освещения и размещении на разных, в том числе неровных поверхностях.
Осветительная панель, Контроллер, Металлический кронштейн, Монтажный адаптер, Софтбокс FS200, Кабель питания постоянного тока
Сетевой кабель питания
Сумка для переноски
Руководство по эксплуатации
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
7490
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
1800K – 10000K
Габаритные размеры, см
63.7х63.7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель Godox FL200R — гибкая полноцветная LED-панели, предназначенная для использования в профессиональном кинопроизводстве и фотосъемке, прямых трансляциях, в том числе на выезде, для создания мягкого бестеневого освещения объекта. Обеспечивает мощный световой поток с широким диапазоном цветовой температуры 1800K–10000K, регулировку GM для точной цветокоррекции, высокий индекс цветопередачи и полную гамму цветовых оттенков в режимах HSI/RGBW/GEL. В режиме FX применяется 14 эффектов для динамичных световых сценариев. Благодаря гибкой конструкции предоставляется большая вариативность в выборе углов освещения и размещении на разных, в том числе неровных поверхностях.
Осветитель светодиодный Godox FL200R K1 гибкий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox FL200R K1 гибкий