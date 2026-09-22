Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Светодиодный осветитель, Силиконовый рассеиватель, Кабель USB, Наклонный кронштейн с «холодным башмаком», Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
40
Освещенность, люкс
5000
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
2 500 — 9 000 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722411
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Характеристики
Бренд
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Светодиодный осветитель, Силиконовый рассеиватель, Кабель USB, Наклонный кронштейн с «холодным башмаком», Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
40
Освещенность, люкс
5000
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
2 500 — 9 000 K
Габаритные размеры, см
153х82х28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х5
Вес, г.
500
Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R
Falcon Eyes MiniLight F40R – компактный и мощный 40-ваттный источник света с расширенными возможностями цветопередачи. Модель MiniLight F40R сочетает bi-color режим с регулировкой температуры от теплой 2500K до холодной 9000K и полноценную RGB-палитру. С высокими показателями цветопередачи CRI и TLCI ?97 цвета в кадре остаются естественными и точными. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 40 минут работы, а легкий корпус весом всего 270 грамм делает этот осветитель идеальным спутником для динамичных съемок.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Светодиодный осветитель, Силиконовый рассеиватель, Кабель USB, Наклонный кронштейн с «холодным башмаком», Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
40
Освещенность, люкс
5000
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
2 500 — 9 000 K
Габаритные размеры, см
153х82х28 мм
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes MiniLight F40R – компактный и мощный 40-ваттный источник света с расширенными возможностями цветопередачи. Модель MiniLight F40R сочетает bi-color режим с регулировкой температуры от теплой 2500K до холодной 9000K и полноценную RGB-палитру. С высокими показателями цветопередачи CRI и TLCI ?97 цвета в кадре остаются естественными и точными. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 40 минут работы, а легкий корпус весом всего 270 грамм делает этот осветитель идеальным спутником для динамичных съемок.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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