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Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R

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Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 1
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 2
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 3
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 4
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 5
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 6
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 7
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Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 11
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 12
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 13
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 14
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 15
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 16
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 17
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Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 19
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Светодиодный осветитель, Силиконовый рассеиватель, Кабель USB, Наклонный кронштейн с «холодным башмаком», Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
40
Освещенность, люкс
5000
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
2 500 — 9 000 K
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 1
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 2
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 3
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 4
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 5
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 6
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 7
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 8
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 9
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 10
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 11
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 12
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 13
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 14
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 15
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 16
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 17
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 18
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 19
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722411
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Светодиодный осветитель, Силиконовый рассеиватель, Кабель USB, Наклонный кронштейн с «холодным башмаком», Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
40
Освещенность, люкс
5000
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
2 500 — 9 000 K
Габаритные размеры, см
153х82х28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х5
Вес, г.
500

Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R

Falcon Eyes MiniLight F40R – компактный и мощный 40-ваттный источник света с расширенными возможностями цветопередачи. Модель MiniLight F40R сочетает bi-color режим с регулировкой температуры от теплой 2500K до холодной 9000K и полноценную RGB-палитру. С высокими показателями цветопередачи CRI и TLCI ?97 цвета в кадре остаются естественными и точными. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 40 минут работы, а легкий корпус весом всего 270 грамм делает этот осветитель идеальным спутником для динамичных съемок.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F40R




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Светодиодный осветитель, Силиконовый рассеиватель, Кабель USB, Наклонный кронштейн с «холодным башмаком», Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
40
Освещенность, люкс
5000
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
2 500 — 9 000 K
Габаритные размеры, см
153х82х28 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes MiniLight F40R – компактный и мощный 40-ваттный источник света с расширенными возможностями цветопередачи. Модель MiniLight F40R сочетает bi-color режим с регулировкой температуры от теплой 2500K до холодной 9000K и полноценную RGB-палитру. С высокими показателями цветопередачи CRI и TLCI ?97 цвета в кадре остаются естественными и точными. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 40 минут работы, а легкий корпус весом всего 270 грамм делает этот осветитель идеальным спутником для динамичных съемок.


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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