Описание товара Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24

Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж применяется для спортивной и развлекательной стрельбы, страйкбола и пейнтбола. Увеличение прицела от 1,2х до 6х позволяет вести эффективную стрельбу на коротких и средних дистанциях. Особенности: Увеличение 1,2х-6х Диоптрийная коррекция с помощью кольца на окуляре -2/+3 дптр Прицельная сетка на второй фокальной плоскости Оптическая система с полным многослойным просветлением FMC Азотное наполнение корпуса Спиральная пружина внутреннего блока оборачивающих линз Уровень пылевлагозащищенности IP67 Широкий обзор и увеличение Увеличение прицела составляет от 1,2 до 6 крат. При минимальном увеличении стрелок может целится двумя глазами, поскольку разница с кратностью 1х практически незаметна. Поле зрения прицела меняется от 15,9° до 3,2° в зависимости от установленного увеличения. Линейное поле зрения на 1000 метров при минимальном увеличении составит 278 метров, при максимальном – 55,9 метров, что позволяет отслеживать даже быстро движущиеся цели. Удаление выходного зрачка зависит от установленного увеличения и составляет 82-86 мм. Это позволяет вести стрельбу и не терять цель из виду, держа прицел на комфортном расстоянии от глаза. Для подстройки под индивидуальные особенности зрения служит кольцо диоптрийной настойки на окуляре с диапазоном от -2 до +3 диоптрий. Оптика с многослойным просветлением Все оптические элементы имеют полное многослойное просветление FMC, которое улучшает пропускание света и обеспечивает четкое, яркое изображение даже в условиях низкой освещенности. Азотное наполнение корпуса предотвращает появление конденсата и запотевание линз при перепаде температур. Это не только сохраняет резкость и контрастность изображения, но и защищает внутренние детали от коррозии. Бленда, идущая в комплекте, устанавливается на объектив и блокирует боковые лучи, уменьшая засветку и блики, а также защищает объектив от загрязнений при случайных касаниях. Прицельная сетка Прицельная сетка, выполненная методом травления на стекле, расположена во второй фокальной плоскости прицела – при изменении кратности сетка не меняется визуально и сохраняет размер в поле зрения. Прицельная сетка помогает вести прицельную стрельбу на средних дистанциях или вести цель на коротких дистанциях. Защищенные механизмы поправок Механизмы ввода поправок закрыты и защищены от случайного смещения установленных параметров. Диапазон поправок составляет 60МОА/±60МОА, цена деления механизма – 1/2МОА. Барабаны механизмов поправок имеют рифление, щелчки при вращении четкие на слух и ощущаются тактильно. Если диапазона ввода поправок по вертикали недостаточно, при стрельбе на длинные дистанции можно использовать моноблок Veber Alfa B30-20MOA с уклоном 20МОА. Спиральная пружина внутреннего блока Спиральная пружина надежно удерживает внутренний блок оборачивающихся линз с сеткой, обеспечивает стабильность положения прицельной сетки даже при мощных выстрелах и длительном использовании. Надежное исполнение Степень пыле- и влагозащиты соответствует стандарту IP67, что означает полную защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в воду на глубину до одного метра. Рабочий диапазон температур прицела составляет от -25°C до +40°C, что гарантирует его функциональность в любых климатических условиях. Прицел комплектуется защитными откидными крышками, предохраняющими линзы объектива и окуляра от механических повреждений, грязи, влаги и солнечных лучей.