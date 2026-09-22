Top.Mail.Ru
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 1
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 2
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 3
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 4
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 5
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 6
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 7
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 8
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 9
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 1
  • Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 2
  • Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 3
  • Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 4
  • Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 5
  • Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 6
  • Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 7
  • Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 8
  • Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 9
  • Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722373
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Диаметр объектива, мм
24 мм
Вид прицела
оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х9
Вес, г.
600

Описание товара Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24

Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж применяется для спортивной и развлекательной стрельбы, страйкбола и пейнтбола. Увеличение прицела от 1,2х до 6х позволяет вести эффективную стрельбу на коротких и средних дистанциях. Особенности: Увеличение 1,2х-6х Диоптрийная коррекция с помощью кольца на окуляре -2/+3 дптр Прицельная сетка на второй фокальной плоскости Оптическая система с полным многослойным просветлением FMC Азотное наполнение корпуса Спиральная пружина внутреннего блока оборачивающих линз Уровень пылевлагозащищенности IP67 Широкий обзор и увеличение Увеличение прицела составляет от 1,2 до 6 крат. При минимальном увеличении стрелок может целится двумя глазами, поскольку разница с кратностью 1х практически незаметна. Поле зрения прицела меняется от 15,9° до 3,2° в зависимости от установленного увеличения. Линейное поле зрения на 1000 метров при минимальном увеличении составит 278 метров, при максимальном – 55,9 метров, что позволяет отслеживать даже быстро движущиеся цели. Удаление выходного зрачка зависит от установленного увеличения и составляет 82-86 мм. Это позволяет вести стрельбу и не терять цель из виду, держа прицел на комфортном расстоянии от глаза. Для подстройки под индивидуальные особенности зрения служит кольцо диоптрийной настойки на окуляре с диапазоном от -2 до +3 диоптрий. Оптика с многослойным просветлением Все оптические элементы имеют полное многослойное просветление FMC, которое улучшает пропускание света и обеспечивает четкое, яркое изображение даже в условиях низкой освещенности. Азотное наполнение корпуса предотвращает появление конденсата и запотевание линз при перепаде температур. Это не только сохраняет резкость и контрастность изображения, но и защищает внутренние детали от коррозии. Бленда, идущая в комплекте, устанавливается на объектив и блокирует боковые лучи, уменьшая засветку и блики, а также защищает объектив от загрязнений при случайных касаниях. Прицельная сетка Прицельная сетка, выполненная методом травления на стекле, расположена во второй фокальной плоскости прицела – при изменении кратности сетка не меняется визуально и сохраняет размер в поле зрения. Прицельная сетка помогает вести прицельную стрельбу на средних дистанциях или вести цель на коротких дистанциях. Защищенные механизмы поправок Механизмы ввода поправок закрыты и защищены от случайного смещения установленных параметров. Диапазон поправок составляет 60МОА/±60МОА, цена деления механизма – 1/2МОА. Барабаны механизмов поправок имеют рифление, щелчки при вращении четкие на слух и ощущаются тактильно. Если диапазона ввода поправок по вертикали недостаточно, при стрельбе на длинные дистанции можно использовать моноблок Veber Alfa B30-20MOA с уклоном 20МОА. Спиральная пружина внутреннего блока Спиральная пружина надежно удерживает внутренний блок оборачивающихся линз с сеткой, обеспечивает стабильность положения прицельной сетки даже при мощных выстрелах и длительном использовании. Надежное исполнение Степень пыле- и влагозащиты соответствует стандарту IP67, что означает полную защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в воду на глубину до одного метра. Рабочий диапазон температур прицела составляет от -25°C до +40°C, что гарантирует его функциональность в любых климатических условиях. Прицел комплектуется защитными откидными крышками, предохраняющими линзы объектива и окуляра от механических повреждений, грязи, влаги и солнечных лучей.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Диаметр объектива, мм
24 мм
Вид прицела
оптический
Страна производитель
Китай
Описание
Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж применяется для спортивной и развлекательной стрельбы, страйкбола и пейнтбола. Увеличение прицела от 1,2х до 6х позволяет вести эффективную стрельбу на коротких и средних дистанциях. Особенности: Увеличение 1,2х-6х Диоптрийная коррекция с помощью кольца на окуляре -2/+3 дптр Прицельная сетка на второй фокальной плоскости Оптическая система с полным многослойным просветлением FMC Азотное наполнение корпуса Спиральная пружина внутреннего блока оборачивающих линз Уровень пылевлагозащищенности IP67 Широкий обзор и увеличение Увеличение прицела составляет от 1,2 до 6 крат. При минимальном увеличении стрелок может целится двумя глазами, поскольку разница с кратностью 1х практически незаметна. Поле зрения прицела меняется от 15,9° до 3,2° в зависимости от установленного увеличения. Линейное поле зрения на 1000 метров при минимальном увеличении составит 278 метров, при максимальном – 55,9 метров, что позволяет отслеживать даже быстро движущиеся цели. Удаление выходного зрачка зависит от установленного увеличения и составляет 82-86 мм. Это позволяет вести стрельбу и не терять цель из виду, держа прицел на комфортном расстоянии от глаза. Для подстройки под индивидуальные особенности зрения служит кольцо диоптрийной настойки на окуляре с диапазоном от -2 до +3 диоптрий. Оптика с многослойным просветлением Все оптические элементы имеют полное многослойное просветление FMC, которое улучшает пропускание света и обеспечивает четкое, яркое изображение даже в условиях низкой освещенности. Азотное наполнение корпуса предотвращает появление конденсата и запотевание линз при перепаде температур. Это не только сохраняет резкость и контрастность изображения, но и защищает внутренние детали от коррозии. Бленда, идущая в комплекте, устанавливается на объектив и блокирует боковые лучи, уменьшая засветку и блики, а также защищает объектив от загрязнений при случайных касаниях. Прицельная сетка Прицельная сетка, выполненная методом травления на стекле, расположена во второй фокальной плоскости прицела – при изменении кратности сетка не меняется визуально и сохраняет размер в поле зрения. Прицельная сетка помогает вести прицельную стрельбу на средних дистанциях или вести цель на коротких дистанциях. Защищенные механизмы поправок Механизмы ввода поправок закрыты и защищены от случайного смещения установленных параметров. Диапазон поправок составляет 60МОА/±60МОА, цена деления механизма – 1/2МОА. Барабаны механизмов поправок имеют рифление, щелчки при вращении четкие на слух и ощущаются тактильно. Если диапазона ввода поправок по вертикали недостаточно, при стрельбе на длинные дистанции можно использовать моноблок Veber Alfa B30-20MOA с уклоном 20МОА. Спиральная пружина внутреннего блока Спиральная пружина надежно удерживает внутренний блок оборачивающихся линз с сеткой, обеспечивает стабильность положения прицельной сетки даже при мощных выстрелах и длительном использовании. Надежное исполнение Степень пыле- и влагозащиты соответствует стандарту IP67, что означает полную защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в воду на глубину до одного метра. Рабочий диапазон температур прицела составляет от -25°C до +40°C, что гарантирует его функциональность в любых климатических условиях. Прицел комплектуется защитными откидными крышками, предохраняющими линзы объектива и окуляра от механических повреждений, грязи, влаги и солнечных лучей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прицел оптический Veber Пневматика 1.2-6х24 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...