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Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной купить с доставкой в Москве
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Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной

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Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 1
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 2
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 3
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 4
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 5
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 6
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 7
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 8
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 9
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 10
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 11
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 12
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 13
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 14
Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
23 мм
Кратность увеличения (х)
4
Удаление выходного зрачка, мм
100
Ударная стойкость, Дж
6000
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 1
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 2
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 3
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 4
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 5
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 6
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 7
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 8
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 9
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 10
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 11
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 12
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 13
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 14
  • Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722365
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Характеристики

Бренд
Veber
Длина прицела
245х75х55 мм
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
23 мм
Кратность увеличения (х)
4
Удаление выходного зрачка, мм
100
Ударная стойкость, Дж
6000
Диапазон рабочих температур (°C)
от -30 до 55
Время автономной работы
до 5 часов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной

Veber Rapid PD-S450CL — это многофункциональный цифровой прицел, который объединяет высокочувствительную оптику (с сенсором 4K), лазерный дальномер и баллистический калькулятор в одном корпусе. Модель предназначена для установки на нарезное и гладкоствольное оружие с энергией отдачи до 6000 Дж. Отличительной чертой прицела является круглый дисплей, который создает естественное и привычное поле зрения, как в классических оптических прицелах.

Отзывы о товаре Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450CL ночной




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Характеристики
Бренд
Veber
Длина прицела
245х75х55 мм
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
23 мм
Кратность увеличения (х)
4
Удаление выходного зрачка, мм
100
Ударная стойкость, Дж
6000
Диапазон рабочих температур (°C)
от -30 до 55
Время автономной работы
до 5 часов
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Rapid PD-S450CL — это многофункциональный цифровой прицел, который объединяет высокочувствительную оптику (с сенсором 4K), лазерный дальномер и баллистический калькулятор в одном корпусе. Модель предназначена для установки на нарезное и гладкоствольное оружие с энергией отдачи до 6000 Дж. Отличительной чертой прицела является круглый дисплей, который создает естественное и привычное поле зрения, как в классических оптических прицелах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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