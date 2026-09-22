Описание товара Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3) цифровой

Монокулярный учебный биологический микроскоп для исследований в проходящем и отраженном свете. Увеличение 40х – 1600х. Объективы с ахроматической коррекцией. Револьверное устройство на 3 объектива. Механизм тонкой фокусировки. Два осветителя на светодиодах. Микроскоп применяется для обучения и проведения лабораторных работ по биологии, экологии, химии, физики и при проектно-исследовательской деятельности в учебных кабинетах школ и лицеев. Также он широко используется при самостоятельных исследованиях в домашних условиях. Ахроматические объективы микроскопа для сухих исследований имеют линзы из оптических стекол. В комплекте три объектива 4x, 10x и 40x с подпружиненным оптическим блоком, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца. Объективы обеспечивают информативность при исследованиях и высокое качество записываемых изображений при использовании дополнительной окулярной камеры. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 3 объектива, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями. Максимальное увеличение микроскопа 1600х достигается благодаря входящей в комплект линзе Барлоу 2х. Линзу можно сдвигать вдоль оптической оси окулярного тубуса, плавно изменяя тем самым увеличение. Оправа линзы имеет шкалу для установки необходимых значений увеличения. Использование линзы Барлоу приводит к уменьшению поля зрения микроскопа - для окуляра 10х оно составит 11 мм, для окуляра 20х - 9 мм. Также с линзой Барлоу падает яркость наблюдаемого изображения. В комплекте микроскопа окуляры широкого поля WF10х, WF16х и WF20х с ними увеличение микроскопа составляет 400х и 800х, а при использовании линзы Барлоу и объектива 40х до 1600х. При необходимости получать малые увеличения от 20х, к микроскопу можно приобрести дополнительный окуляр WF 5х с посадочным диаметром 23.2 мм. Линзу Барлоу в этом случае необходимо извлечь из тубуса. Цифровая окулярная камера может быть установлена в окулярный тубус. Камера устанавливается напрямую в окулярный тубус и дополнительные переходники для этого не требуются - тубус имеет посадочное место широко распространенного установочного стандарта ?23.2 мм. Этот позволяет применять множество различных типов камер. Проходящий и отраженный свет, создаваемый осветителями микроскопа, позволяет исследовать в светлом поле как прозрачные образцы, такие как срезы тканей и мазки, так и непрозрачные, такие как минералы и насекомых. Оба осветителя снабжены коллекторными линзами и имеют независимую бесступенчатую регулировку яркости. Осветители могут быть использованы как одиночно, так и одновременно, что позволяет тонко настраивать освещение для сложных объектов исследования. Осветитель отраженного света эффективен только с объективами малых увеличений, так как при больших увеличениях объективов рабочее расстояние очень маленькое и падающий свет может перекрываться оправой объектива. Питание микроскопа производится от 3-х щелочных батареек тип АА или от стандартного сетевого адаптера с разъемом USB, приобретаемого дополнительно. Это позволяет проводить наблюдения где угодно - в учебном классе, дома, в поездках и на природе. Повышение контраста при наблюдении светлых и прозрачных малоконтрастных объектов при работе с микроскопом обеспечивается поворотным диском с 6-ю отверстиями. Отверстия выполняют функцию апертурных диафрагм разных диаметров и предназначаются для настройки осветителя в соответствии с используемым объективом – чем больше его увеличение, тем большего диаметра рекомендуется устанавливать отверстие. Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по вертикали. Предметный столик микроскопа имеет размер 90 х 90 мм и оснащен пружинными зажимами для фиксации исследуемого препарата и линейкой для контроля величин перемещения. Фокусировочный механизм расположен в штативе микроскопа и имеет простую и надежную зубчато-реечную конструкцию. Механизм снабжен коаксиальными рукоятками фокусировки, выведенными на обе стороны штатива. Конструкция микроскопа с применением в штативе и основании ударопрочного пластика ABS способствует малому весу микроскопа, прочности, надежности конструкции, защите механизмов и оптики от ударов и вибраций.