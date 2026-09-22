Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.6
Емкость для молока
нет
Мощность
1450
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720250
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.6
Емкость для молока
нет
Особенности
предварительное заваривание
Цвет
черный, красный
Мощность
1450
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Максимальное давление
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х15
Вес, кг.
3.18
Описание товара Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный
Кофеварка BQ CM3000 (3в1, мощность: 1450 Вт, объем резервуара для воды: 0.6 л, тип кофе: молотый, капсулы Nespresso и Dolce Gusto, максимальная высота чашки: 9 см)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.6
Емкость для молока
нет
Особенности
предварительное заваривание
Цвет
черный, красный
Мощность
1450
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Максимальное давление
19
Развернуть
Страна производитель
Китай
Кофеварка BQ CM3000 (3в1, мощность: 1450 Вт, объем резервуара для воды: 0.6 л, тип кофе: молотый, капсулы Nespresso и Dolce Gusto, максимальная высота чашки: 9 см)
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