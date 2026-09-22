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Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный купить с доставкой в Москве
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Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный

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Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 1
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 2
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 3
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 4
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 5
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 6
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 7
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 8
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 9
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 10
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 11
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 12
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 13
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 14
Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.6
Емкость для молока
нет
Мощность
1450
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 1
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 2
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 3
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 4
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 5
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 6
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 7
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 8
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 9
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 10
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 11
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 12
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 13
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 14
  • Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720250
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.6
Емкость для молока
нет
Особенности
предварительное заваривание
Цвет
черный, красный
Мощность
1450
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Максимальное давление
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х15
Вес, кг.
3.18

Описание товара Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный

Кофеварка BQ CM3000 (3в1, мощность: 1450 Вт, объем резервуара для воды: 0.6 л, тип кофе: молотый, капсулы Nespresso и Dolce Gusto, максимальная высота чашки: 9 см)

Отзывы о товаре Каппсульная кофемашина BQ CM3000 черный/красный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.6
Емкость для молока
нет
Особенности
предварительное заваривание
Цвет
черный, красный
Мощность
1450
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Максимальное давление
19
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка BQ CM3000 (3в1, мощность: 1450 Вт, объем резервуара для воды: 0.6 л, тип кофе: молотый, капсулы Nespresso и Dolce Gusto, максимальная высота чашки: 9 см)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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