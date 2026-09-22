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Машинка для удаления катышков Daswerk аккумуляторная купить с доставкой в Москве
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Машинка для удаления катышков Daswerk аккумуляторная

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Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 1
Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 2
Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 3
Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 4
Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 5
Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 6
Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 7
Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 8
Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 1
  • Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 2
  • Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 3
  • Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 4
  • Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 5
  • Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 6
  • Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 7
  • Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 8
  • Машинка для удаления катышков аккумуляторная, комплект запасных лезвий в ПОДАРОК, DASWERK, 456897 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720133
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Комплектация
щеточка для очистки, USB-кабель
Материал
пластик
Питание
аккумулятор
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х7
Вес, г.
220

Описание товара Машинка для удаления катышков Daswerk аккумуляторная

Машинка для удаления катышков DASWERK – простой и эффективный способ ухаживать за одеждой и придавать ей свежий вид парой движений! Компактный прибор оснащён защитной крышкой для лезвий. Подходит для всех типов тканей. Широкая рабочая поверхность диаметром 50 мм позволит быстро и эффективно удалить катышки, а полупрозрачный резервуар для катышков облегчает задачу ухода и помогает избежать переполнения ёмкости. Щёточка для чистки лезвий идёт в комплекте. Управление прибором осуществляется с помощью всего лишь одной кнопки. Лезвия вращаются со скоростью 7500 оборотов в минуту, позволяя быстро и эффективно обработать изделия. В комплект также входит дополнительное лезвие. Очиститель катышков работает от встроенного аккумулятора емкостью 1000 mAh, что позволит вам автономно пользоваться устройством до 1 часа. Благодаря этому машинку легко можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор лёгкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке. Заряжается очиститель катышков быстро, для зарядки подходит шнур USB Type-C, который входит в комплект. Приобретайте машинку для удаления катышков DASWERK – позвольте старым вещам обрести новую жизнь!

Отзывы о товаре Машинка для удаления катышков Daswerk аккумуляторная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DASWERK
Комплектация
щеточка для очистки, USB-кабель
Материал
пластик
Питание
аккумулятор
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для удаления катышков DASWERK – простой и эффективный способ ухаживать за одеждой и придавать ей свежий вид парой движений! Компактный прибор оснащён защитной крышкой для лезвий. Подходит для всех типов тканей. Широкая рабочая поверхность диаметром 50 мм позволит быстро и эффективно удалить катышки, а полупрозрачный резервуар для катышков облегчает задачу ухода и помогает избежать переполнения ёмкости. Щёточка для чистки лезвий идёт в комплекте. Управление прибором осуществляется с помощью всего лишь одной кнопки. Лезвия вращаются со скоростью 7500 оборотов в минуту, позволяя быстро и эффективно обработать изделия. В комплект также входит дополнительное лезвие. Очиститель катышков работает от встроенного аккумулятора емкостью 1000 mAh, что позволит вам автономно пользоваться устройством до 1 часа. Благодаря этому машинку легко можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор лёгкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке. Заряжается очиститель катышков быстро, для зарядки подходит шнур USB Type-C, который входит в комплект. Приобретайте машинку для удаления катышков DASWERK – позвольте старым вещам обрести новую жизнь!
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