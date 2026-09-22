Top.Mail.Ru
Фритюрница Blackton Bt DF1111 Стальной-Черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фритюрница Blackton Bt DF1111 Стальной-Черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719759
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackton
Размеры в упаковке, см
44х28х25
Вес, кг.
2.94

Описание товара Фритюрница Blackton Bt DF1111 Стальной-Черный

Фритюрница Blackton Bt DF1111 Стальной-Черный

Отзывы о товаре Фритюрница Blackton Bt DF1111 Стальной-Черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Blackton
Описание
Фритюрница Blackton Bt DF1111 Стальной-Черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фритюрница Blackton Bt DF1111 Стальной-Черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...