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Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный

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Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 1
Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 2
Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 3
Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 4
Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 5
Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 6
Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
0.9
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 1
  • Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 2
  • Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 3
  • Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 4
  • Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 5
  • Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 6
  • Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719720
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.9
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Максимальная скорость вращения шнека
70
Длина шнура
1.2
Количество шнеков
1
Комплектация
отдельная чаша для сока, контейнер для мякоти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х22
Вес, кг.
5.68

Описание товара Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный

Шнековая соковыжималка BQ J2004 обеспечивает эффективный отжим соков из фруктов, овощей, ягод, корнеплодов и зелени с сохранением большей части фитонутриентов. За счет маленькой скорости шнек измельчает и смешивает ингредиенты без тепловой обработки (без нагрева от оборотов) при отжиме, в результате чего получается полностью натуральный сок, насыщенный витаминами и минералами. Такой сок является одним из ключевых компонентов здорового рациона Соковыжималка BQ J2004 эффективна при отжиме любых продуктов. Аппарат бережно обрабатывает продукты со скоростью вращения 70 об/мин, что позволяет получать сок однородной консистенции без расслоения и пенки. Еще одним преимуществом устройства является широкое загрузочное отверстие (83 мм), позволяющее загружать некоторые фрукты в соковыжималку целиком. Съемные детали обеспечивают быструю очистку соковыжималки. А для легкого извлечения застрявших продуктов в модели предусмотрена функция реверса.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.9
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
70
Длина шнура
1.2
Количество шнеков
1
Комплектация
отдельная чаша для сока, контейнер для мякоти
Страна производитель
Китай
Описание
Шнековая соковыжималка BQ J2004 обеспечивает эффективный отжим соков из фруктов, овощей, ягод, корнеплодов и зелени с сохранением большей части фитонутриентов. За счет маленькой скорости шнек измельчает и смешивает ингредиенты без тепловой обработки (без нагрева от оборотов) при отжиме, в результате чего получается полностью натуральный сок, насыщенный витаминами и минералами. Такой сок является одним из ключевых компонентов здорового рациона Соковыжималка BQ J2004 эффективна при отжиме любых продуктов. Аппарат бережно обрабатывает продукты со скоростью вращения 70 об/мин, что позволяет получать сок однородной консистенции без расслоения и пенки. Еще одним преимуществом устройства является широкое загрузочное отверстие (83 мм), позволяющее загружать некоторые фрукты в соковыжималку целиком. Съемные детали обеспечивают быструю очистку соковыжималки. А для легкого извлечения застрявших продуктов в модели предусмотрена функция реверса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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