Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
0.9
Количество скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719720
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Описание товара Соковыжималка шнековая BQ J2004 Чёрный-Серебряный
Шнековая соковыжималка BQ J2004 обеспечивает эффективный отжим соков из фруктов, овощей, ягод, корнеплодов и зелени с сохранением большей части фитонутриентов. За счет маленькой скорости шнек измельчает и смешивает ингредиенты без тепловой обработки (без нагрева от оборотов) при отжиме, в результате чего получается полностью натуральный сок, насыщенный витаминами и минералами. Такой сок является одним из ключевых компонентов здорового рациона Соковыжималка BQ J2004 эффективна при отжиме любых продуктов. Аппарат бережно обрабатывает продукты со скоростью вращения 70 об/мин, что позволяет получать сок однородной консистенции без расслоения и пенки. Еще одним преимуществом устройства является широкое загрузочное отверстие (83 мм), позволяющее загружать некоторые фрукты в соковыжималку целиком. Съемные детали обеспечивают быструю очистку соковыжималки. А для легкого извлечения застрявших продуктов в модели предусмотрена функция реверса.
Шнековая соковыжималка BQ J2004 обеспечивает эффективный отжим соков из фруктов, овощей, ягод, корнеплодов и зелени с сохранением большей части фитонутриентов. За счет маленькой скорости шнек измельчает и смешивает ингредиенты без тепловой обработки (без нагрева от оборотов) при отжиме, в результате чего получается полностью натуральный сок, насыщенный витаминами и минералами. Такой сок является одним из ключевых компонентов здорового рациона Соковыжималка BQ J2004 эффективна при отжиме любых продуктов. Аппарат бережно обрабатывает продукты со скоростью вращения 70 об/мин, что позволяет получать сок однородной консистенции без расслоения и пенки. Еще одним преимуществом устройства является широкое загрузочное отверстие (83 мм), позволяющее загружать некоторые фрукты в соковыжималку целиком. Съемные детали обеспечивают быструю очистку соковыжималки. А для легкого извлечения застрявших продуктов в модели предусмотрена функция реверса.
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