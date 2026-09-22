Ирригатор BQ IR002 Зеленый

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество режимов
11
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1600
Давление струи, кПа
800
Насадок в комплекте
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719583
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Ирригатор BQ — это компактное и эффективное устройство для поддержания гигиены полости рта. Благодаря весу всего 0,2 кг, он отлично подходит для использования как дома, так и в путешествиях. Прибор предлагает 11 различных режимов, что позволяет точно настроить интенсивность работы в зависимости от ваших индивидуальных потребностей. В комплекте идут две сменные насадки, обеспечивающие разнообразие в уходе за полостью рта.
Ирригатор BQ выполнен в стильном зеленом цвете и оснащен мощным аккумулятором, обеспечивающим его автономную работу. Устройство отличается высокой частотой пульсации воды — до 1600 импульсов в минуту, что гарантирует эффективное удаление остатков пищи и бактерий из труднодоступных мест. Давление струи достигает 800 кПа, что позволяет тщательно очищать межзубные пространства и массажировать десны для улучшения их здоровья.
Этот ирригатор от бренда BQ — идеальное решение для тех, кто заботится о своем здоровье и предпочитает удобство и функциональность в одном устройстве.
Ирригатор BQ — это компактное и эффективное устройство для поддержания гигиены полости рта. Благодаря весу всего 0,2 кг, он отлично подходит для использования как дома, так и в путешествиях. Прибор предлагает 11 различных режимов, что позволяет точно настроить интенсивность работы в зависимости от ваших индивидуальных потребностей. В комплекте идут две сменные насадки, обеспечивающие разнообразие в уходе за полостью рта.
Ирригатор BQ выполнен в стильном зеленом цвете и оснащен мощным аккумулятором, обеспечивающим его автономную работу. Устройство отличается высокой частотой пульсации воды — до 1600 импульсов в минуту, что гарантирует эффективное удаление остатков пищи и бактерий из труднодоступных мест. Давление струи достигает 800 кПа, что позволяет тщательно очищать межзубные пространства и массажировать десны для улучшения их здоровья.
Этот ирригатор от бренда BQ — идеальное решение для тех, кто заботится о своем здоровье и предпочитает удобство и функциональность в одном устройстве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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