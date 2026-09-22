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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719213
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
59.4 х 38.2 х 29.9 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
14

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 с камерой на 21 л без поворотного стола оснащена простыми в уходе стенками из нержавеющей стали. Есть 5 режимов мощности, функции бережной разморозки продуктов, авторазогрева блюд и несколько автоматических программ приготовления. Вы можете блокировать панель управления для защиты от детей.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
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Габариты
59.4 х 38.2 х 29.9 см
Страна производитель
Германия
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 с камерой на 21 л без поворотного стола оснащена простыми в уходе стенками из нержавеющей стали. Есть 5 режимов мощности, функции бережной разморозки продуктов, авторазогрева блюд и несколько автоматических программ приготовления. Вы можете блокировать панель управления для защиты от детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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