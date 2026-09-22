Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMW 25л. 900Вт, белая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719209
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
20.5
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMW 25л. 900Вт, белая
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMW 25л. 900Вт, белая
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMW 25л. 900Вт, белая
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMW 25л. 900Вт, белая - по цене 46690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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