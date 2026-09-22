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Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white купить с доставкой в Москве
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Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white

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Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white - фото 1
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white - фото 2
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white - фото 3
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Количество температурных режимов
5
Режимы работы
деликатная чистка, ежедневная чистка, массаж,десен, отбеливание, полировка
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white - фото 1
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white - фото 2
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white - фото 3
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719145
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Вид щетки
звуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
Зубная щётка 1 шт, Стандартная насадка средней жёсткости 3 шт, Зарядная станция 1 шт, Руководство пользователя 1 шт, Краткая инструкция пользователя 1 шт, Гарантийный талон
Насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Таймер
да
Количество температурных режимов
5
Режимы работы
деликатная чистка, ежедневная чистка, массаж,десен, отбеливание, полировка
Максимальная скорость
до 40000 дв/мин
Время работы от аккумулятора, дни
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х8
Вес, г.
500

Описание товара Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white

Щётка создана для эффективной и комфортной чистки каждый день. Пять режимов работы, таймер, функция памяти и щетинки мирового бренда DuPont обеспечивают тщательный уход за полостью рта, а влагозащита и длительная работа без подзарядки делают её удобной и практичной как дома, так и в поездках.

Отзывы о товаре Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Shinycare white




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Вид щетки
звуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
Зубная щётка 1 шт, Стандартная насадка средней жёсткости 3 шт, Зарядная станция 1 шт, Руководство пользователя 1 шт, Краткая инструкция пользователя 1 шт, Гарантийный талон
Насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Таймер
да
Количество температурных режимов
5
Режимы работы
деликатная чистка, ежедневная чистка, массаж,десен, отбеливание, полировка
Развернуть
Максимальная скорость
до 40000 дв/мин
Время работы от аккумулятора, дни
30
Страна производитель
Китай
Описание
Щётка создана для эффективной и комфортной чистки каждый день. Пять режимов работы, таймер, функция памяти и щетинки мирового бренда DuPont обеспечивают тщательный уход за полостью рта, а влагозащита и длительная работа без подзарядки делают её удобной и практичной как дома, так и в поездках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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