Кофейная станция GARLYN Barista Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1480
Используемый кофе
молотый, зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2.3
Цвет
серебристый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719107
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Характеристики
Бренд
Мощность
1480
Используемый кофе
молотый, зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2.3
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
серебристый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Выбор объема порции
да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Длина сетевого кабеля
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х39
Вес, кг.
11.1
Описание товара Кофейная станция GARLYN Barista Pro
Кофейная станция GARLYN Barista Pro
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность
1480
Используемый кофе
молотый, зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2.3
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
серебристый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Развернуть
Выбор объема порции
да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Длина сетевого кабеля
1.1
Страна производитель
Китай
Кофейная станция GARLYN Barista Pro
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