Вытяжка кухонная GARLYN CH-100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
пристенная
Материал
металл
Фильтр
угольный
Цвет
черный
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719102
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Характеристики
Бренд
Garlyn
Конструкция
пристенная
Материал
металл
Фильтр
угольный
Цвет
черный
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
350 х 930 х 430 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.51х0.42
Вес, кг.
13.6
Описание товара Вытяжка кухонная GARLYN CH-100
Чистый воздух и комфорт на кухне. Вытяжка с двумя режимами установки — отвод или рециркуляция — и яркой светодиодной подсветкой для идеальной готовки в любое время. Обслуживаемая площадь до 30 м2 Максимальная производительность 950 м3/ч 3 скоростных режима работы Низкий уровень шума – до 53 дБ
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Бренд
Garlyn
Конструкция
пристенная
Материал
металл
Фильтр
угольный
Цвет
черный
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Габаритные размеры
350 х 930 х 430 мм
Страна производитель
Китай
Чистый воздух и комфорт на кухне. Вытяжка с двумя режимами установки — отвод или рециркуляция — и яркой светодиодной подсветкой для идеальной готовки в любое время. Обслуживаемая площадь до 30 м2 Максимальная производительность 950 м3/ч 3 скоростных режима работы Низкий уровень шума – до 53 дБ
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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