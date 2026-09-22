Весы напольные умные GARLYN Bodyscan Master
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Характеристики
Тип товара
Умные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719100
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные весы
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Определение доли воды
да
Определение доли жировой ткани
да
Определение доли мышечной ткани
да
Синхронизация по Bluetooth
да
Цвет корпуса
серебристый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х8
Вес, кг.
3.2
Описание товара Весы напольные умные GARLYN Bodyscan Master
Bodyscan Master – умный подход к здоровью. Точные измерения, персональные рекомендации и полный контроль над изменениями в организме для здорового образа жизни каждый день. Диапазон измерения от 100 г до 180 кг Прочная закалённая стеклянная платформа 15 параметров здоровья с анализом в приложении Память до 16 пользователей – для больших семей и фитнес-команд
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Теги товара: с bluetooth, с памятью, стеклянные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Умные весы
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Определение доли воды
да
Определение доли жировой ткани
да
Определение доли мышечной ткани
да
Синхронизация по Bluetooth
да
Цвет корпуса
серебристый, черный
Страна производитель
Китай
Bodyscan Master – умный подход к здоровью. Точные измерения, персональные рекомендации и полный контроль над изменениями в организме для здорового образа жизни каждый день. Диапазон измерения от 100 г до 180 кг Прочная закалённая стеклянная платформа 15 параметров здоровья с анализом в приложении Память до 16 пользователей – для больших семей и фитнес-команд
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, российские
Теги товара: с bluetooth, с памятью, стеклянные
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, российские
Теги товара: с bluetooth, с памятью, стеклянные
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