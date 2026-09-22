Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G)
Видеокарта Palit — мощное устройство, созданное для самых требовательных энтузиастов, геймеров и профессионалов, которым необходимы высокие показатели производительности и качества изображения. Изготовленная известным брендом Palit и произведенная в Китае, эта модель оснащена передовыми характеристиками, которые обеспечивают невероятную производительность и графическую мощность. Благодаря интерфейсу PCI-E 5.0, видеокарта гарантирует высокую скорость передачи данных и совместимость с самыми современными материнскими платами. Она поддерживает подключение до четырех мониторов, что позволяет создать впечатляющее многомониторное окружение для профессиональной работы или игр. Максимальное разрешение 7680x4320 обеспечивает четкость и детализацию изображения, удовлетворяющие запросы даже самых взыскательных пользователей. Одной из ключевых особенностей этой модели является внушительный объем видеопамяти — 32 Гб GDDR7, работающей на частоте 28000 МГц. Вкупе с графическим процессором NVIDIA и техпроцессом 5 нм, частота которого достигает 2017 МГц, это обеспечивает не только высокую производительность, но и энергоэффективность. Активное охлаждение позволяет видеокарте сохранять оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках, обеспечивая стабильную работу и долговечность устройства. Ширина шины памяти 512 бит способствует более быстрой передаче данных, что особенно важно для обработки графики высокого качества и выполнения ресурсоемких задач. На плате длиной 332 мм предусмотрены разъемы HDMI и DisplayPort, открывающие широкие возможности для подключения современных устройств отображения. Видеокарта Palit — это надежное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и качеству изображения на профессиональном уровне.
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Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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