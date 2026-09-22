Описание товара Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 1000S

Дальномер лазерный VEBER 6x25 LR 1000S (30812n) сочетает в себе компактный зрительный монокуляр с шестикратным увеличением и лазерное устройство замера дальности до объекта наблюдения, результат которого выводится на информационную сетку в поле зрения. Лазерный дальномер позволяет измерять расстояние до удаленных предметов по прямой, в том числе в режиме сканирования дистанции, высоту и угол возвышения, а также производить замер скорости движущегося объекта. Устройство подойдет для проведения замеров расстояний и скорости разнообразных объектов на открытой местности. Дальномер отличает высокая точность, короткое время определения дистанции и низкое энергопотребление. Высококачественный монокуляр с 6-кратным увеличением и полным многослойным оптическим просветлением FMC (fully multi-coated) обеспечивает яркое и четкое изображение. Дальномером можно пользоваться в условиях ограниченного освещения, к примеру в густом лесу или в ранних сумерках. В приборе используется лазерное устройство 1 класса с излучением малой мощности в инфракрасном диапазоне 905 нм. Это означает, что лазерное излучение прибора незаметно глазу и безопасно для окружающих. Включение дальномера, переключение режимов измерения и проведение замеров осуществляется при помощи всего двух расположенных сверху кнопками – кнопка питания и «MODE». Простое интуитивно понятное управление не отвлекает от наблюдения и может производиться на ощупь. Однократный замер производится в диапазоне от 5 до 1000 м с максимальной погрешностью ±0,5м. Для осуществления замера необходимо (в соответствующем режиме) совместить маркер прицеливания сетки с изображением объекта в поле зрения и кратковременно нажать кнопку питания. После чего в поле зрения выведутся результат измерения. Режим сканирования дистанции включается при удержании кнопки питания. При перемещении дальномера по целям, показания дальности будут отображаться практически непрерывно. Режим коррекции склона для гольфа выбирается при кратковременном нажатии кнопки «MODE» среди остальных режимов. Коррекция траектории игры в гольф заключается в замене значения измерения расстояния и значения наклона в уравнении траектории полета мяча и вычислении рекомендуемой дистанции удара по мячу на основе этого расстояния. Режим измерения угла и высоты выбирается при кратковременном нажатии кнопки «MODE» среди остальных режимов. Дальномер измеряет расстояние и угол наклона, а затем автоматически преобразует данные в высоту измеряемого объекта. В дальномере предусмотрены два типа единиц измерения расстояния – ярды (Y) и М (метры). Длительное нажатие кнопки «MODE» изменяет единицы измерения. Лазерный дальномер позволяет производить измерения скорости движущегося объекта в диапазоне до 200 км/ч. Для этого устройство производит два последовательных замера дальности и вычисляет скорость. Значение будет более точным, если объект приближается или удаляется по прямой. Настройка резкости при наблюдении близких и дальних целей осуществляется при помощи рифленого резинового кольца на окуляре дальномера. Эргономичный пластиковый корпус с зернистой текстурой обеспечивает комфорт и легкость удержания прибора в руке. Лазерный дальномер питается от батареи CR2 3.0 В (входит в комплект). Для экономии заряда батареи через 25 секунд после последнего нажатия кнопок питание прибора отключается и изображение сетки пропадает. При низком заряде батареи появится символ «разряженный аккумулятор». Пользователь будет заранее проинформирован, что устройство скоро будет нуждаться в замене батареи.