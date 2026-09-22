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Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED купить с доставкой в Москве
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Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED

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Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото 1
Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото 2
Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото 3
Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото 4
Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото 1
  • Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото 2
  • Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото 3
  • Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото 4
  • Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719076
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Характеристики

Бренд
Veber
Единицы измерения
м, ярды (yd)
Длина волны лазерного излучения
905 нм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, г.
200

Описание товара Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED

Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED

Отзывы о товаре Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED




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Характеристики
Бренд
Veber
Единицы измерения
м, ярды (yd)
Длина волны лазерного излучения
905 нм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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