Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719076
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Характеристики
Бренд
Veber
Единицы измерения
м, ярды (yd)
Длина волны лазерного излучения
905 нм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, г.
200
Описание товара Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED
Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED
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Бренд
Veber
Единицы измерения
м, ярды (yd)
Длина волны лазерного излучения
905 нм
Страна производитель
Китай
Лазерный дальномер Veber 6x21 LR 1100 OLED
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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