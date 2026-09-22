Аккумулятор GreenBean NP-F550 PROII (3350 мАч)
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Характеристики
Назначение
для видеокамеры
Тип аккумулятора
Li-Ion
Модель аккумулятора
NP-F550 PROII
Напряжение питания
7.4 В
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 550 руб. 2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719064
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Характеристики
Бренд
Назначение
для видеокамеры
Тип аккумулятора
Li-Ion
Модель аккумулятора
NP-F550 PROII
Напряжение питания
7.4 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х4
Вес, г.
200
Описание товара Аккумулятор GreenBean NP-F550 PROII (3350 мАч)
Аккумуляторный литий-ионный блок NP-F PROII предназначен для автономного питания видеокамер с адаптером типа Sony NP-F или устройств с питанием = 5В 2А от порта USB-A. Оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания, поддерживает режимы зарядки от зарядного устройства Sony NP-F или от источника постоянного тока 5В 2А через USB-C.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Назначение
для видеокамеры
Тип аккумулятора
Li-Ion
Модель аккумулятора
NP-F550 PROII
Напряжение питания
7.4 В
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный литий-ионный блок NP-F PROII предназначен для автономного питания видеокамер с адаптером типа Sony NP-F или устройств с питанием = 5В 2А от порта USB-A. Оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания, поддерживает режимы зарядки от зарядного устройства Sony NP-F или от источника постоянного тока 5В 2А через USB-C.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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