Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7
Комплект для подключения Dreame RAW7 к водопроводу для автоматической заправки и слива воды для роботов-пылесосов Dreame X50Ultra Complete/X50Master предоставляет удобство и автоматизацию процесса ухода за помещением. Данный комплект позволяет роботу-пылесосу Dreame работать более продолжительное время без необходимости ручной заправки и опорожнения бака для воды. Система автоматической заправки и слива воды включает в себя механизмы и датчики, которые контролируют заправку и слив воды робота-пылесоса. Система обеспечивает автоматический забор чистой воды в один контейнер и опорожнение контейнера для использованной воды. Комплектующие для подключения и переходники предназначены для соединения системы автоматической заправки и слива воды с роботом-пылесосом. Все разъемы соответствуют конкретной модели робота-пылесоса Dreame X50Ultra Complete/X50Master. *Модуль подключения к водопроводу и канализации Dreame Kit RAW7 для роботов-пылесосов Dreame X50Ultra Complete/X50Master Комплект для подключения Dreame RAW7
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Достоинства:
Комментарий:
просто пушка, пылисос на 95% становится автономным. Главное убедитесь что все гермитично подключили и ничего не течет. Однозначно данный комплект стоит своих денег и если покупаете дорогой пылисос то на 100% НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕТАТЬ ДАННЫЙ ДЕВАЙС
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штучка , муж установил без проблем. Убрал какие-то уголки, чтобы станция стояла ближе к стене, а то они сзади сильно выпирали и было не очень красиво. После установки станция не видела эту штуку, потому что пылесос делал уборку , а для теста нужно поставить пылесос на станцию . Я даже немного начала паниковать и искать в чем может быть причина, и как мне найти этот тест, но потом взяла себя в руки установила пылесос на станцию и в приложении тут же запустился тест, все прошло хорошо и вот я второй день вообще не касаюсь пылесоса, не чудеса ли это
Достоинства:
Комментарий:
Подключили пылесос без проблем! В приложении подтвердили после проверки. Только после проверки пылесос запустился! Работает отлично! Для подключения есть все необходимые расходные материалы! Трубки достаточно длинные, если необходимо «тянуть» воду.
Достоинства:
Комментарий:
подходит к dreame L40s ultra pro и теперь я больше не подхожу к пылесосу ВООБЩЕ. ОН ВСЕ САМ. и налить и вылить. идеально. спасибо!!!!! доставка очень быстрая, цена лучше всех тоже.
Отзывы о товаре Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7
Достоинства:
Комментарий:
просто пушка, пылисос на 95% становится автономным. Главное убедитесь что все гермитично подключили и ничего не течет. Однозначно данный комплект стоит своих денег и если покупаете дорогой пылисос то на 100% НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕТАТЬ ДАННЫЙ ДЕВАЙС
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штучка , муж установил без проблем. Убрал какие-то уголки, чтобы станция стояла ближе к стене, а то они сзади сильно выпирали и было не очень красиво. После установки станция не видела эту штуку, потому что пылесос делал уборку , а для теста нужно поставить пылесос на станцию . Я даже немного начала паниковать и искать в чем может быть причина, и как мне найти этот тест, но потом взяла себя в руки установила пылесос на станцию и в приложении тут же запустился тест, все прошло хорошо и вот я второй день вообще не касаюсь пылесоса, не чудеса ли это
Достоинства:
Комментарий:
Подключили пылесос без проблем! В приложении подтвердили после проверки. Только после проверки пылесос запустился! Работает отлично! Для подключения есть все необходимые расходные материалы! Трубки достаточно длинные, если необходимо «тянуть» воду.
Достоинства:
Комментарий:
подходит к dreame L40s ultra pro и теперь я больше не подхожу к пылесосу ВООБЩЕ. ОН ВСЕ САМ. и налить и вылить. идеально. спасибо!!!!! доставка очень быстрая, цена лучше всех тоже.