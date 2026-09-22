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Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G купить с доставкой в Москве
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Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G

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Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G - фото 1
Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G - фото 2
Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G - фото 3
Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G - фото 1
  • Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G - фото 2
  • Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G - фото 3
  • Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718785
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
плотность 2.3 г/куб. см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х2
Вес, г.
15

Описание товара Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G

Термопаста Thermal Grease Ocypus Gamma ET20 2G / blister — это высококачественный термоинтерфейс, который обеспечит эффективное охлаждение вашего процессора. Термопаста Ocypus Gamma ET20 идеально подходит для использования с процессорами, видеокартами и другими компонентами, которые выделяют большое количество тепла. Она поможет снизить температуру и продлить срок службы вашего оборудования. Приобретите термопасту Thermal Grease Ocypus Gamma ET20 и обеспечьте надёжное охлаждение вашего компьютера!

Отзывы о товаре Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
плотность 2.3 г/куб. см
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста Thermal Grease Ocypus Gamma ET20 2G / blister — это высококачественный термоинтерфейс, который обеспечит эффективное охлаждение вашего процессора. Термопаста Ocypus Gamma ET20 идеально подходит для использования с процессорами, видеокартами и другими компонентами, которые выделяют большое количество тепла. Она поможет снизить температуру и продлить срок службы вашего оборудования. Приобретите термопасту Thermal Grease Ocypus Gamma ET20 и обеспечьте надёжное охлаждение вашего компьютера!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста Ocypus Gamma ET20 2G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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