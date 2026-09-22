Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080)
Термопаста ALSEYE S-810 — это эффективное средство для улучшения теплопередачи между процессором и радиатором. Она обладает высокой теплопроводностью, что обеспечивает эффективное охлаждение процессора. Основные характеристики: * Цвет: серый. * Теплопроводность: >4,63 Вт/м·К. * Термическое сопротивление: <0,0087 ?·дюйм?/Вт. * Удельный вес: >3,15. * Вязкость: 12500. * Индекс тиксотропии: 280 ±10 1/10 мм. * Диапазон рабочих температур: от -30 до 280 °C. * Диапазон температур при эксплуатации: от -50 до 300 °C. * Содержание силиконовых соединений: 15%. Термопаста ALSEYE S-810 подходит для использования с процессорами и другими компонентами компьютера, которые требуют эффективного охлаждения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитТермопаста Zalman ZM-STC8
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитТермопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитТермопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deep...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитПланка USB ExeGate U3H-625 3,5" черная (EX283580RUS)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКорзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитТермопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345R...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитРельсы универсальные ExeGate RK-850 (EX261503RUS)
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 45g 2019 Edition (ACTCP00024A)
Отзывы о товаре Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080)