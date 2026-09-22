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Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080) купить с доставкой в Москве
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Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080)

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Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080) - фото 1
Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080) - фото 1
  • Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718775
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
4630
Дополнительно
упаковка - шприц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
5.1

Описание товара Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080)

Термопаста ALSEYE S-810 — это эффективное средство для улучшения теплопередачи между процессором и радиатором. Она обладает высокой теплопроводностью, что обеспечивает эффективное охлаждение процессора. Основные характеристики: * Цвет: серый. * Теплопроводность: >4,63 Вт/м·К. * Термическое сопротивление: <0,0087 ?·дюйм?/Вт. * Удельный вес: >3,15. * Вязкость: 12500. * Индекс тиксотропии: 280 ±10 1/10 мм. * Диапазон рабочих температур: от -30 до 280 °C. * Диапазон температур при эксплуатации: от -50 до 300 °C. * Содержание силиконовых соединений: 15%. Термопаста ALSEYE S-810 подходит для использования с процессорами и другими компонентами компьютера, которые требуют эффективного охлаждения.

Отзывы о товаре Термопаста Alseye S-810 Grey (AS.19.0080)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
4630
Дополнительно
упаковка - шприц
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста ALSEYE S-810 — это эффективное средство для улучшения теплопередачи между процессором и радиатором. Она обладает высокой теплопроводностью, что обеспечивает эффективное охлаждение процессора. Основные характеристики: * Цвет: серый. * Теплопроводность: >4,63 Вт/м·К. * Термическое сопротивление: <0,0087 ?·дюйм?/Вт. * Удельный вес: >3,15. * Вязкость: 12500. * Индекс тиксотропии: 280 ±10 1/10 мм. * Диапазон рабочих температур: от -30 до 280 °C. * Диапазон температур при эксплуатации: от -50 до 300 °C. * Содержание силиконовых соединений: 15%. Термопаста ALSEYE S-810 подходит для использования с процессорами и другими компонентами компьютера, которые требуют эффективного охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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