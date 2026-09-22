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A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка

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A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка - фото 1
A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
ANTHOLOGY
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка - фото 1
  • A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718089
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588864612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
ANTHOLOGY
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Check the Rhime, Bonita Applebum, Award Tour, Can I Kick It?, Scenario, Buggin' out, If the Papes Come, Electric Relaxation, Jazz (We've Got), I Left My Wallet in El Segundo, Hot Sex, Oh My God, Stressed out, Luck of Lucien, Description of a Fool, Keeping It Moving, Find a Way, Sucka Nigga, Vivrant Thing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка

"The Anthology" был первоначально выпущен в 1999 году и содержит самые успешные треки со всех альбомов культового хип-хоп коллектива ATCQ на тот момент, такие как "Can I Kick It", "Electric Relaxation" и "Vivrant Thing", а также песни из саундтреков. Издание на виниле. A Tribe Called Quest — американская хип-хоп-группа, сформированная в 1985 году рэперами Q-Tip и Phife Dawg и диджеем Ali Shaheed Muhammad. A Tribe Called Quest считаются «пионерами» альтернативного хип-хопа; журнал Allmusic в 2006 назвал их «самой артистичной рэп-группой 1990-х», а сайт About.com присвоил им 4-е место в списке «25 лучших хип-хоп-коллективов всех времен».

Отзывы о товаре A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588864612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
ANTHOLOGY
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Check the Rhime, Bonita Applebum, Award Tour, Can I Kick It?, Scenario, Buggin' out, If the Papes Come, Electric Relaxation, Jazz (We've Got), I Left My Wallet in El Segundo, Hot Sex, Oh My God, Stressed out, Luck of Lucien, Description of a Fool, Keeping It Moving, Find a Way, Sucka Nigga, Vivrant Thing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"The Anthology" был первоначально выпущен в 1999 году и содержит самые успешные треки со всех альбомов культового хип-хоп коллектива ATCQ на тот момент, такие как "Can I Kick It", "Electric Relaxation" и "Vivrant Thing", а также песни из саундтреков. Издание на виниле. A Tribe Called Quest — американская хип-хоп-группа, сформированная в 1985 году рэперами Q-Tip и Phife Dawg и диджеем Ali Shaheed Muhammad. A Tribe Called Quest считаются «пионерами» альтернативного хип-хопа; журнал Allmusic в 2006 назвал их «самой артистичной рэп-группой 1990-х», а сайт About.com присвоил им 4-е место в списке «25 лучших хип-хоп-коллективов всех времен».
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