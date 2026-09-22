Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

"The Anthology" был первоначально выпущен в 1999 году и содержит самые успешные треки со всех альбомов культового хип-хоп коллектива ATCQ на тот момент, такие как "Can I Kick It", "Electric Relaxation" и "Vivrant Thing", а также песни из саундтреков. Издание на виниле. A Tribe Called Quest — американская хип-хоп-группа, сформированная в 1985 году рэперами Q-Tip и Phife Dawg и диджеем Ali Shaheed Muhammad. A Tribe Called Quest считаются «пионерами» альтернативного хип-хопа; журнал Allmusic в 2006 назвал их «самой артистичной рэп-группой 1990-х», а сайт About.com присвоил им 4-е место в списке «25 лучших хип-хоп-коллективов всех времен».

"The Anthology" был первоначально выпущен в 1999 году и содержит самые успешные треки со всех альбомов культового хип-хоп коллектива ATCQ на тот момент, такие как "Can I Kick It", "Electric Relaxation" и "Vivrant Thing", а также песни из саундтреков. Издание на виниле. A Tribe Called Quest — американская хип-хоп-группа, сформированная в 1985 году рэперами Q-Tip и Phife Dawg и диджеем Ali Shaheed Muhammad. A Tribe Called Quest считаются «пионерами» альтернативного хип-хопа; журнал Allmusic в 2006 назвал их «самой артистичной рэп-группой 1990-х», а сайт About.com присвоил им 4-е место в списке «25 лучших хип-хоп-коллективов всех времен».

A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.