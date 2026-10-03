Houston, Whitney, I'm Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647213
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Houston, Whitney, I'm Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка
Хьюстон впервые выступила в качестве исполнительного продюсера на этом четырехкратном платиновом альбоме, первоначально выпущенном 6 ноября 1990 года. Помимо работы с предыдущими продюсерами Нарадой Майклом Уолденом и Майклом Массером, она также работала с продюсерской командой L. A. Reid and Babyface, а также Лютером Вандроссом и записала дуэт со Стиви Уандером. Хьюстон также спродюсировала заключительную песню «Im Knockin» вместе с музыкальным директором своего тура Рики Майнором. В этом новом виниловом издании представлено новое эссе Кеннета «Babyface» Эдмондса, фотографии, тексты песен и отзывы фанатов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Хьюстон впервые выступила в качестве исполнительного продюсера на этом четырехкратном платиновом альбоме, первоначально выпущенном 6 ноября 1990 года. Помимо работы с предыдущими продюсерами Нарадой Майклом Уолденом и Майклом Массером, она также работала с продюсерской командой L. A. Reid and Babyface, а также Лютером Вандроссом и записала дуэт со Стиви Уандером. Хьюстон также спродюсировала заключительную песню «Im Knockin» вместе с музыкальным директором своего тура Рики Майнором. В этом новом виниловом издании представлено новое эссе Кеннета «Babyface» Эдмондса, фотографии, тексты песен и отзывы фанатов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Houston, Whitney, I'm Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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