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Houston, Whitney, I'm Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Houston, Whitney, I'm Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка

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Houston, Whitney, I&#039;m Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка - фото 1
Houston, Whitney, I&#039;m Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Houston, Whitney, I&#039;m Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка - фото 1
  • Houston, Whitney, I&#039;m Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647213
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Houston, Whitney, I'm Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка

Хьюстон впервые выступила в качестве исполнительного продюсера на этом четырехкратном платиновом альбоме, первоначально выпущенном 6 ноября 1990 года. Помимо работы с предыдущими продюсерами Нарадой Майклом Уолденом и Майклом Массером, она также работала с продюсерской командой L. A. Reid and Babyface, а также Лютером Вандроссом и записала дуэт со Стиви Уандером. Хьюстон также спродюсировала заключительную песню «Im Knockin» вместе с музыкальным директором своего тура Рики Майнором. В этом новом виниловом издании представлено новое эссе Кеннета «Babyface» Эдмондса, фотографии, тексты песен и отзывы фанатов.

Отзывы о товаре Houston, Whitney, I'm Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Хьюстон впервые выступила в качестве исполнительного продюсера на этом четырехкратном платиновом альбоме, первоначально выпущенном 6 ноября 1990 года. Помимо работы с предыдущими продюсерами Нарадой Майклом Уолденом и Майклом Массером, она также работала с продюсерской командой L. A. Reid and Babyface, а также Лютером Вандроссом и записала дуэт со Стиви Уандером. Хьюстон также спродюсировала заключительную песню «Im Knockin» вместе с музыкальным директором своего тура Рики Майнором. В этом новом виниловом издании представлено новое эссе Кеннета «Babyface» Эдмондса, фотографии, тексты песен и отзывы фанатов.
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Отзывы


Houston, Whitney, I'm Your Baby Tonight (0196587021818) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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