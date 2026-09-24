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Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO купить с доставкой в Москве
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Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO

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Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 1
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 2
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 3
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 4
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 5
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 6
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 7
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 8
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 9
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 10
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 11
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 12
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 13
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловизор
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 1
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 2
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 3
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 4
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 5
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 6
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 7
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 8
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 9
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 10
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 11
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 12
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 13
  • Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
49 700 руб.  50 000 руб. 
Начислим 2942 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717321
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO
49 700 руб. -1%
50 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
инфракрасный зонд
Единицы измерения
°C
Комплектация
кейс, USB-кабель, инструкция
Напряжение аккумулятора, В
3.7
Размер дисплея
2,8"
Разрешение дисплея
220х160
Минимальная определяемая температура
-10 С
Максимальная определяемая температура
330
Минимальная температура использования
-10
Максимальная температура использования
50
Оптическое разрешение
56:1
Габариты
217х63х50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х9
Вес, г.
400

Описание товара Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO

Тепловизор IR-CAM2 PRO Condtrol 3-17-026 помогает осуществлять фото- и видеосъемку, оперативно производить анализ термограмм. Имеет широкий набор функций и гарантирует максимальную достоверность тепловизионных обследований. Высококачественная оптика обеспечивает наилучшую точность тепловых снимков. Прибор имеет три режима вывода изображения: видимое изображение, наложение ИК и видимого изображения, ИК изображение. Предусмотрено 9 вариантов палитр. Правильно подобранная цветовая палитра позволит получить более информативные термограммы.

Отзывы о товаре Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
инфракрасный зонд
Единицы измерения
°C
Комплектация
кейс, USB-кабель, инструкция
Напряжение аккумулятора, В
3.7
Размер дисплея
2,8"
Разрешение дисплея
220х160
Минимальная определяемая температура
-10 С
Максимальная определяемая температура
330
Минимальная температура использования
-10
Максимальная температура использования
50
Развернуть
Оптическое разрешение
56:1
Габариты
217х63х50
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловизор IR-CAM2 PRO Condtrol 3-17-026 помогает осуществлять фото- и видеосъемку, оперативно производить анализ термограмм. Имеет широкий набор функций и гарантирует максимальную достоверность тепловизионных обследований. Высококачественная оптика обеспечивает наилучшую точность тепловых снимков. Прибор имеет три режима вывода изображения: видимое изображение, наложение ИК и видимого изображения, ИК изображение. Предусмотрено 9 вариантов палитр. Правильно подобранная цветовая палитра позволит получить более информативные термограммы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 49700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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