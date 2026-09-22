Описание товара Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный

Кофемашины BOSCH TIE20301 – это сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Она станет незаменимым помощником для тех, кто ценит вкус и аромат свежесваренного кофе. Кофемашина BOSCH TIE20301 представляет собой отдельностоящую автоматическую кофемашину, которая станет незаменимым помощником для любителей кофе. Кофемашина имеет стильный дизайн в черно-серебристом цвете, выполнена из нержавеющей стали и пластика.Эта модель относится к серии VeroCafe и обладает рядом уникальных особенностей. Кофемашина оснащена проточным нагревателем Intelligent Heater inside, который обеспечивает быстрый разогрев системы. Это позволяет приготовить любимый напиток в кратчайшие сроки. Всего в арсенале машины 5 рецептов напитков, среди которых эспрессо, капучино, латте макиато, кофе и молочная пена. К тому же, приготовление капучино полностью автоматизировано.Особенностью кофемашины BOSCH TIE20301 является возможность регулирования степени помола кофе, регулирование диспенсера по высоте, что позволяет использовать чашки разного размера, и автоматический подогрев чашек. Также стоит отметить функцию OneTouch и One Touch Double Cup, которые позволяют приготовить молочные напитки и сразу два напитка соответственно. Благодаря этому вы всегда сможете наслаждаться своим любимым напитком в любое время. Объем резервуара для воды составляет 1,4 л, а отсек для кофейных зерен вмещает 250 г. Это обеспечивает продолжительное использование кофемашины без необходимости постоянного пополнения. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Мощность: 1300 Вт. Давление: 15 Бар. Емкость резервуара для воды: 1.4 л. Емкость резервуара для зерен: 250 г. Используемый кофе: зерновой, молотый. Капучинатор: автоматический. Тип нагревателя: проточный. Автоматическая программа очистки от накипи: да. Автоматическая программа очистки от кофейного жира: да. Встроенная кофемолка: жерновая. Материал жерновов: нержавеющая сталь. Подогрев чашек: пассивный. Съемный лоток для сбора капель: да. Регулируемый по высоте дозатор: да. Регулировка степени помола: да. Регулировка температуры кофе: да. Регулировка крепости кофе: да. Одновременное приготовление двух чашек: да. ЖК-дисплей: да. Материал корпуса: металл, пластик. Цвет корпуса: черный/серебристый. Ширина: 247 мм. Высота: 420 мм. Глубина: 378 мм. Вес: 7.2 кг. Серия: TIE20301 Бренд - BOSCH. Производитель - Словения. Артикул - TIE20301. Штрихкод - 4242005360321