Гарантия качества
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Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716940
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Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная
Панель варочная индукционная BOSCH PXE601DC1E выполнена из стеклокерамики и имеет 4 конфорки различной мощности. FlexInduction позволяет объединить две зоны в одну поверхность нагрева с равномерным распределением тепла. Варочная панель автоматически распознает размер и положение посуды в зоне. Независимо от того, используете ли вы кофеварку для эспрессо или большую жаровню, ваша варочная панель обеспечит точный и эффективный нагрев каждого блюда.
Функция "Блокировка от детей" блокирует панель управления варочной панели от случайного изменения настроек. Функция PowerBoost увеличивает мощность для сверхбыстрого нагрева. Таймер с функцией выключения для каждой зоны: выключает конфорку по истечении установленного времени.
PerfectFry Plus с 5 уровнями температуры предотвращает пережаривание благодаря автоматическому контролю температуры с помощью встроенного датчика.
Панель варочная индукционная BOSCH PXE601DC1E выполнена из стеклокерамики и имеет 4 конфорки различной мощности. FlexInduction позволяет объединить две зоны в одну поверхность нагрева с равномерным распределением тепла. Варочная панель автоматически распознает размер и положение посуды в зоне. Независимо от того, используете ли вы кофеварку для эспрессо или большую жаровню, ваша варочная панель обеспечит точный и эффективный нагрев каждого блюда.
Функция "Блокировка от детей" блокирует панель управления варочной панели от случайного изменения настроек. Функция PowerBoost увеличивает мощность для сверхбыстрого нагрева. Таймер с функцией выключения для каждой зоны: выключает конфорку по истечении установленного времени.
PerfectFry Plus с 5 уровнями температуры предотвращает пережаривание благодаря автоматическому контролю температуры с помощью встроенного датчика.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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